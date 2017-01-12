Артист новокузнецкого драмтеатра уволен за то, что матерился при юных зрителях

Фото: culture.ru

Жительница Новокузнецка (Кемеровская область), пришедшая с детьми на зимних каникулах на сказку «Конёк-Горбунок», услышала мат из уст актёров городского драмтеатра. О возмутившем её инциденте женщина рассказала в виртуальной приёмной начальника областного департамента культуры и национальной политики, передаёт VSE42.Ru.

Как утверждает зрительница, актёры выходили на сцену в состоянии подпития, а один из них позволил себе матерное выражение, когда обращался к сказочному Царю. При этом нецензурное выражение слышали и другие – в том числе юные – зрители.

«Куда смотрит администрация театра и вы? Как мне, будучи родительницей, объяснить это детям?» – задала вопросы новокузнечанка.

Областной департамент культуры и национальной политики рассмотрел жалобу и принял меры.

«Администрация театра после ознакомления с Вашим письмом провела большое служебное расследование, и, к нашему огромному сожалению и недоумению, факт, описанный Вами, подтвердился. Неблагозвучная словоформа, прозвучавшая из уст артиста, могла быть расценена зрителями спектакля “Конёк-Горбунок” 7 января 2017 года как нецензурное обращение артиста. По итогам расследования артист А. Левченко не работает в театре», – сообщила зрительнице замглавы департамента по культуре и искусству Тамара Коваль.

Она также пояснила что дирекция театра расценила данный инцидент как удар по репутации учреждения, ведь русский драматический театр всегда отличался высокой сценической культурой и красотой звучания русского литературного языка и речи.

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