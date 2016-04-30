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Благовещенцы проводят по несколько часов в налоговой из-за очередей

Благовещенцы проводят по несколько часов в налоговой из-за очередей

Благовещенцы вновь пожаловались на большие очереди в налоговой инспекции в здании по улице Горького. Подобные жалобы были и на прошлой неделе. Тогда в налоговой столпотворение объяснили тем, что все горожане разом в последний момент пошли сдавать отчетность, которую принимали до конца недели. Сейчас налогоплательщики не понимают, почему, если период подачи отчетности истек, очереди остаются.

«23 января я пришла в налоговую, взяла талончик и была шокирована – у меня очередь на талончике была 137-я, а на тот момент обслуживали только номер 73. Мне пришлось ждать 2,5 часа!» – высказалась благовещенка Елена.

Елена – не единственная, кто недоволен очередями. Многие налогоплательщики высказали возмущение. У некоторых даже дошло до конфликтов с администратором. Особенно тяжело ожидание далось пенсионерам.

«Диванов и стульев мало, большинство присутствующих ожидали своей очереди стоя – а это и беременные, и пожилые люди. Конечно, без конфликтных ситуаций не обошлось», – сказал другой горожанин, оказавшийся 23 января в налоговой.

При этом, по словам людей, обслуживание у каждого окна проходило довольно быстро. Причиной больших очередей, как считают налогоплательщики, оказался неудобный график работы налоговой.

«Я, как и, наверное, большинство людей у нас в городе, работаю с 9 утра до 6 вечера. Единственное свободное время, чтобы заняться личными делами – это обеденный перерыв. Поэтому в налоговую приехала к 12 часам. Половина окон в это время не работала, сотрудники были на обеде. Я считаю, что раз у вас складываются такие ситуации, то нужно подстраиваться под них и менять график работы – переносить обеденное время, увеличивать рабочий день. Потому что такая толкучка там уже вторую неделю. Это не нормально», – высказалась еще одна налогоплательщица Екатерина.

В самой налоговой тем временем сообщили, что у них предусмотрены дополнительные часы приема. В понедельник и среду налоговая инспекция работает с 09:00 до 18:00, а во вторник и четверг – с 09:00 до 20:00. Кроме того, рабочими днями являются вторая и четвертая субботы месяца, в эти дни специалисты принимают с 10:00 до 15:00.

Также спланировать свой визит в налоговый орган заранее можно через электронный сервис сайта ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Один налогоплательщик может записаться на две и более услуги в один и тот же день, но в разные интервалы времени.

«Не совсем понятно, почему все решили разом в одно время сдать свои документы, и также непонятно, почему все стремятся лично прийти в налоговую, а не воспользоваться нашими сервисами. Человек может записаться на прием в режиме онлайн на удобное время, потом к назначенному часу прийти в налоговую и без очереди пройти к сотруднику. Кроме того, практически все услуги можно получить через личный кабинет: для удобства прямо там, в личном кабинете, бесплатно генерируется электронная подпись. Кроме того, у нас существует регламент, по которому даже при пиковой нагрузке время ожидания составляет не больше двух часов», – прокомментировал заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Амурской области Алексей Трошин.

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#жизнь #налоги

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Комментарии
Показать все (28) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    4 часа назад

    Опять у организаторов всё получилось через задницу... А говорили,что все услуги в одном окне... Или у них эти понятия синонимы?

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    4 часа назад

    Наверное окно действительно ОДНО, и очередь соответствуюющая

  • Kats

    Kats
    4 часа назад

    Если бы в налоговой телефоны отвечали, то пенсионеры бы не шли лично! Ну нету у моей мамы-пенсионерки личного кабинета! А дозвониться в налоговую она не может уже вторую неделю - телефоны молчат. На горячей линии отправляют в налоговую по месту жительства. У нее льгота по налогам на имущество, а ей штраф за неуплату прилетел. И я думаю, что не ей одной, вот народ и тащится лично в налоговую разбираться!

  • NAINA

    NAINA
    3 часа назад

    Сейчас попыталась записаться через онлайн сервис на все 14 дней ответ:К сожалению, на указанную Вами услугу и дату полная запись. Предлагаем выбрать другую удобную для Вас дату.

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Kats

    Если бы в налоговой телефоны отвечали, то пенсионеры бы не шли лично! Ну нету у моей мамы-пенсионерки личного кабинета! А дозвониться в налоговую она не может уже вторую неделю - телефоны молчат. На горячей линии отправляют в налоговую по месту жительства. У нее льгота по налогам на имущество, а ей штраф за неуплату прилетел. И я думаю, что не ей одной, вот народ и тащится лично в налоговую разбираться!



    А заявление на льготу подавали + копии документов, дающие право на льготу? Право на льготы по имущественным налогам носит заявительный характер. Личный кабинет - очень удобно, откройте его для мамы и сами контролируйте процесс, берегите ее здоровье и нервы.

  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    Действительно сейчас в налоговой большой перегруз, вдумайтесь- за январь количество обращений в два раза превысило обращений за прошлый квартал. В два. Можно понять что никто не был готов к таким мощным потокам людей.

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    3 часа назад

    дикари.

    личный кабинет работает уже три года. три года, карл!

    телефоны молчат? т.е. сотрудники должны бросить обслуживание людей, которые приехали лично и заниматься ответами на глупые вопросы людей, которые проспали месяц, а потом ленятся оторвать жопу и приехать разбираться на месте лично и документы которых можно посмотреть? дооооо. они ведь лучше и красивше.

    совсем у людей совесть и мозги атрофировались.

  • Anatolyi28Chigiri

    Anatolyi28Chigiri
    2 часа назад

    гнать этого Трошина в шею, не может организавать работу инспекции пусть идет работу ищет, почему налогоплательщики должны испытавать неудобства из за некомпетентности работников?

  • Anatolyi28Chigiri

    Anatolyi28Chigiri
    2 часа назад

    Johnny-Bi, основные функции предоставляемые в личном кабинете не предоставляются физ лицам без усиленной эп, а зачем бабушке которой нужно разобраться с начислениями идти и покупать за 5000 ключ для одного обращения имея пенсию 7000, сам ты олень дикий и самый продвинутый!

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    2 часа назад

    Anatolyi28Chigiri

    Johnny-Bi, основные функции предоставляемые в личном кабинете не предоставляются физ лицам без усиленной эп, а зачем бабушке которой нужно разобраться с начислениями идти и покупать за 5000 ключ для одного обращения имея пенсию 7000, сам ты олень дикий и самый продвинутый!



    до-до-до, очень жалко пенсионерку, которой совершенно некогда разобраться с начислениями кроме как в последний день приема документов. ей ведь ежедневно по утрам в стольких местах ещё потолкаться надо!

    и кстати без удостоверения лично один фиг никто в налоговой разбираться не будет, так что звонить бес-по-лез-но! с вероятностью 95% предложат явиться лично.

    хотя трошину реально можно посочувствовать: не учел что 80% населения - идиоты

  • Ослы (имя нам - Легион)

    Ослы (имя нам - Легион)
    2 часа назад

    А что щас доступ к госсуслугам по Электронным ключам сделали?

    Насколько помню (давно в свой кабинет не заходил) - для его открытия требовалось заполнить заявление, подождать 2 недели письма с паролем и всё.

    И всё это бесплатно. Вход в кабинет - по № СНИЛС и паролю.

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Johnny-Bi

    Anatolyi28Chigiri

    Johnny-Bi, основные функции предоставляемые в личном кабинете не предоставляются физ лицам без усиленной эп, а зачем бабушке которой нужно разобраться с начислениями идти и покупать за 5000 ключ для одного обращения имея пенсию 7000, сам ты олень дикий и самый продвинутый!



    до-до-до, очень жалко пенсионерку, которой совершенно некогда разобраться с начислениями кроме как в последний день приема документов. ей ведь ежедневно по утрам в стольких местах ещё потолкаться надо!

    и кстати без удостоверения лично один фиг никто в налоговой разбираться не будет, так что звонить бес-по-лез-но! с вероятностью 95% предложат явиться лично.

    хотя трошину реально можно посочувствовать: не учел что 80% населения - идиоты



    Русское- авось само разрулится- никто не отменял

  • Anatolyi28Chigiri

    Anatolyi28Chigiri
    2 часа назад

    А что щас доступ к госсуслугам по Электронным ключам сделали?

    Прафта ослы, не сейчас а всегда практически весь перечень услуг связанный именно с обращением граждан в обязательном порядке возможен тоько при наличии усиленной квалифицированной подписи, а для jonni-Bi ты неправ! старость нужно уважать, старость нужно ублажать, негоже с таким пренибрижением относится к приклонному возрасту

  • Ростик

    Ростик
    2 часа назад

    да и до НГ столпотворение было. Мы тут вообще в шоке - офис рядом с налоговой. Машины негде ставить - все дворы забиты. Люди, конечно, не виноваты - это всё налоговая тупит. Задро+++ли народ.

  • Юниродэлька

    Юниродэлька
    2 часа назад

    Anatolyi28Chigiri

    Johnny-Bi, основные функции предоставляемые в личном кабинете не предоставляются физ лицам без усиленной эп, а зачем бабушке которой нужно разобраться с начислениями идти и покупать за 5000 ключ для одного обращения имея пенсию 7000, сам ты олень дикий и самый продвинутый!



    В личном кабинете налогоплательщика можно абсолютно бесплатно за 5 минут получить сертификат ключа проверки электронной подписи, который может быть использован для представления документов в налоговые органы (декларации о доходах, заявления о зачете/возврате денежных средств и др.). Я так отправляла, ответ приходит в личный кабинет.

    Единственное, пенсионеру один раз лично надо явиться в налоговую для открытия этого самого кабинета.

  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Некоторые комменты даже читать смешно....Если не варились в этой кухне, не пишите хрень! Бабушкам нафиг не нужны личные кабинеты, моя с телефоном-то еле как справляется, это во-первых. Во-вторых, льготу она имеет давно и у нашей налоговой вопросов к ней не возникало. Письмецо прилетело с хрен поймешь какого города. Как на горячей линии объяснили, эти письма формируются автоматически. Поэтому эта проблема для многих создана налоговой, и в третьих, моя дома сидит и очереди не создает. А по поводу телефонов поясню - те люди, которые ведут прием не отвечают на звонки. В документах указаны телефоны специализированных отделов.

  • Ослы (имя нам - Легион)

    Ослы (имя нам - Легион)
    1 час назад



    Уважаемые пользователи! Возможны перебои с получением информации по счетам и оплатой счетов в связи с проведением работ. Пожалуйста, в случае неудачи, повторите попытку позже. Приносим извинения за временные неудобства./



    надо же, точно. До НГ работала оплата прям с госсуслуг.

    ну... думаю зачинят скоро. не перется же в налоговую.

    как починят так и оплачу) наверное. половину.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Юниродэлька

    Anatolyi28Chigiri

    Johnny-Bi, основные функции предоставляемые в личном кабинете не предоставляются физ лицам без усиленной эп, а зачем бабушке которой нужно разобраться с начислениями идти и покупать за 5000 ключ для одного обращения имея пенсию 7000, сам ты олень дикий и самый продвинутый!



    В личном кабинете налогоплательщика можно абсолютно бесплатно за 5 минут получить сертификат ключа проверки электронной подписи, который может быть использован для представления документов в налоговые органы (декларации о доходах, заявления о зачете/возврате денежных средств и др.). Я так отправляла, ответ приходит в личный кабинет.

    Единственное, пенсионеру один раз лично надо явиться в налоговую для открытия этого самого кабинета.



    Все по вашему тексту, только я ходила в МФЦ на 50 лет Октября. И никаких 5 тысяч )

  • Таша_ДВ

    Таша_ДВ
    1 час назад

    Сегодня сдавала декларацию, 11 человек передо мной было, провела в налоговой не более 40 минут, вчера специально не поехала - понедельник трудный день, но не все видимо так считают

  • Ослы (имя нам - Легион)

    Ослы (имя нам - Легион)
    1 час назад

    не .. ну я то человек по натуре ленивый ... всётаки подыматся и шуровать в налоговую неохота.

    зашел на сайт налоговой .... https://www.nalog.ru/rn28/ .. справа нашел кнопку "заплати налоги"-"уплата налогов физических лиц" .. заполнил формуляры, сумму налога взял из госсуслуг.

    Всё ... хотишь - плати безналом, хотишь - печатай формуляр и чеши в банк (О - а там даже штрихкод приляпан - можно и через терминал).

    народ, Вы чё? 2017й год на дворе и до сих пор ножками ходите? ещё поди и в магазинах наличкой платите и пенсии на почте получаете?

    ну тада прям и не знаю .....

    ну стойте в очередях чёсказать ....

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    99% людей не прочтут НК. Даже если прочтут, то не поймут, поймут не так, поймут неполно. Это же не значит, что они закононепослушны!!! Значит нужно ориентироваться на таких людей!!! К этому не имеет отношение ни увеличение времени обслуживания (до 20 часов, по субботам), ни электронная очередь, ни электронные сервисы. То есть всё, что напридумывали налоговики. Все эти "проблемы" разжёваны в работах по институциональной экономике и социальной психологии. По этим вопросам ряд нобелевских премий имеется, ага. Но люди уровня "главный по сбору налогов" оперируют почему-то здравым смыслом, а не фактами и их обобщением.

  • Noir

    Noir
    43 минуты назад

    Ослы (имя нам - Легион)

    не .. ну я то человек по натуре ленивый ... всётаки подыматся и шуровать в налоговую неохота.

    зашел на сайт налоговой .... https://www.nalog.ru/rn28/ .. справа нашел кнопку "заплати налоги"-"уплата налогов физических лиц" .. заполнил формуляры, сумму налога взял из госсуслуг.

    Всё ... хотишь - плати безналом, хотишь - печатай формуляр и чеши в банк (О - а там даже штрихкод приляпан - можно и через терминал).

    народ, Вы чё? 2017й год на дворе и до сих пор ножками ходите? ещё поди и в магазинах наличкой платите и пенсии на почте получаете?

    ну тада прям и не знаю .....

    ну стойте в очередях чёсказать ....



    Тут полностью согласен, но есть большое НО. Многим людям пришли кривые налоговые начисления, а это можно решить только по месту, так же многим не приходят налоги на недвижимость т.к. в их базе нет данных о ее наличии (нонсенс, но это так, говорят не успевают обрабатывать). В связи с тем что сейчас будут штрафовать даже тех кому не пришли налоги мы имеем большие очереди людей которые пришли не просто оплатить, а с разбирательствами. Как говорится люди не успевают за нововведениями, а правительство торопится с законами.

    P.S. На госсулугах кстати сразу квитанцию налоговую можно распечатать ничего не заполняя.

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    42 минуты назад

    ВиталийН

    99% людей не прочтут НК. Даже если прочтут, то не поймут, поймут не так, поймут неполно. Это же не значит, что они закононепослушны!!!



    т.е. незнание закона освобождает от ответственности, так?

    маладеЦ! )))

  • ВиталийН

    ВиталийН
    38 минут назад

    Johnny-Bi

    ВиталийН

    99% людей не прочтут НК. Даже если прочтут, то не поймут, поймут не так, поймут неполно. Это же не значит, что они закононепослушны!!!



    т.е. незнание закона освобождает от ответственности, так?

    маладеЦ! )))



    Мальчик ходил в туалет стоя. А ему говорят, что принцесс надо целовать в левую щёку. Кто виноват?

  • РАМ

    РАМ
    37 минут назад

    Вот простой пример нестояния в очередях по 40 и больше минут. Зашел в ЛК, загрузил 3-НДФЛ, получил бабос

  • Robin

    Robin
    25 минут назад

    У них каждый год в январе одна и та же песня с очередью, зато каждый раз все делают круглые глаза и удивляются ей. Онлайн запись? Ха-ха не смешите, я пытался записаться на январь с самого его начала, очередь занята. Объясните, почему на прием одного налогоплательщика по онлайн записи отводится 30 минут и записаться на эти 30 минут может всего один человек. Там что всего окно?? Нет, их там двадцать. Не сервис, а фуфло очередное для отвода глаз. Все равно что в поликлинике бы один врач принимал раз в полчаса, смешные такие. Делали ли бы нормально, хотя бы пять-шесть записей к пяти инспекторам на полчаса. Тогда бы и очереди такой не было.

    Все услуги в личном кабинете? Да не смешите, даже с подачей запроса при выяснении различных непоняток с налоговой даю 99,9% что придется явиться лично. Всегда так было.

    А то что телефон не отвечает, господа, консультирование по телефону входит в перечень государственных услуг, оказываемых ФНС по регламенту рассмотрения обращений граждан (25н). И если тетя на приеме не берет трубку, потому что она "не хочет", то мне кажется, что это нарушение прав граждан на получение государственных услуг, разве не так? Всмысле я хочу получить услугу, а мне не хотят ее оказывать. Ну смешно же.

  • РАМ

    РАМ
    12 минут назад

    RobinУ них каждый год в январе одна и та же песня с очередью, зато каждый раз все делают круглые глаза и удивляются ей. Онлайн запись? Ха-ха не смешите, я пытался записаться на январь с самого его начала, очередь занята. Объясните, почему на прием одного налогоплательщика по онлайн записи отводится 30 минут и записаться на эти 30 минут может всего один человек. Там что всего окно?? Нет, их там двадцать. Не сервис, а фуфло очередное для отвода глаз. Все равно что в поликлинике бы один врач принимал раз в полчаса, смешные такие. Делали ли бы нормально, хотя бы пять-шесть записей к пяти инспекторам на полчаса. Тогда бы и очереди такой не было.

    Все услуги в личном кабинете? Да не смешите, даже с подачей запроса при выяснении различных непоняток с налоговой даю 99,9% что придется явиться лично. Всегда так было.

    А то что телефон не отвечает, господа, консультирование по телефону входит в перечень государственных услуг, оказываемых ФНС по регламенту рассмотрения обращений граждан (25н). И если тетя на приеме не берет трубку, потому что она "не хочет", то мне кажется, что это нарушение прав граждан на получение государственных услуг, разве не так? Всмысле я хочу получить услугу, а мне не хотят ее оказывать. Ну смешно же.


    Насчет онлайн-записи. Она не востребована, поэтому местные не знают как ее применить. Лично я записывался, когда время подходило, заходил (тогда еще был прием в кабинетах) и вся очередь на меня орала "куда лезешь гад". Совок, короче.

    Насчет подачи запросов - все запросы можно отправить в письменном виде, если не доверяете ЛК. Я так делал и всегда получал ответы от Налоговой.

    Насчет телефонов. Молчат? В ДЭК звонили? Молчат?.... Это Россия! (С) Жирик.

    Тут неизлечимый пациент, совок, короче.

  • СаняCh

    СаняCh
    5 минут назад

    RobinУ них каждый год в январе одна и та же песня с очередью.




    С первых строчек чушь, в том году все было в порядке

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