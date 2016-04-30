Благовещенцы проводят по несколько часов в налоговой из-за очередей

Благовещенцы вновь пожаловались на большие очереди в налоговой инспекции в здании по улице Горького. Подобные жалобы были и на прошлой неделе. Тогда в налоговой столпотворение объяснили тем, что все горожане разом в последний момент пошли сдавать отчетность, которую принимали до конца недели. Сейчас налогоплательщики не понимают, почему, если период подачи отчетности истек, очереди остаются.

«23 января я пришла в налоговую, взяла талончик и была шокирована – у меня очередь на талончике была 137-я, а на тот момент обслуживали только номер 73. Мне пришлось ждать 2,5 часа!» – высказалась благовещенка Елена.

Елена – не единственная, кто недоволен очередями. Многие налогоплательщики высказали возмущение. У некоторых даже дошло до конфликтов с администратором. Особенно тяжело ожидание далось пенсионерам.

«Диванов и стульев мало, большинство присутствующих ожидали своей очереди стоя – а это и беременные, и пожилые люди. Конечно, без конфликтных ситуаций не обошлось», – сказал другой горожанин, оказавшийся 23 января в налоговой.

При этом, по словам людей, обслуживание у каждого окна проходило довольно быстро. Причиной больших очередей, как считают налогоплательщики, оказался неудобный график работы налоговой.

«Я, как и, наверное, большинство людей у нас в городе, работаю с 9 утра до 6 вечера. Единственное свободное время, чтобы заняться личными делами – это обеденный перерыв. Поэтому в налоговую приехала к 12 часам. Половина окон в это время не работала, сотрудники были на обеде. Я считаю, что раз у вас складываются такие ситуации, то нужно подстраиваться под них и менять график работы – переносить обеденное время, увеличивать рабочий день. Потому что такая толкучка там уже вторую неделю. Это не нормально», – высказалась еще одна налогоплательщица Екатерина.

В самой налоговой тем временем сообщили, что у них предусмотрены дополнительные часы приема. В понедельник и среду налоговая инспекция работает с 09:00 до 18:00, а во вторник и четверг – с 09:00 до 20:00. Кроме того, рабочими днями являются вторая и четвертая субботы месяца, в эти дни специалисты принимают с 10:00 до 15:00.

Также спланировать свой визит в налоговый орган заранее можно через электронный сервис сайта ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Один налогоплательщик может записаться на две и более услуги в один и тот же день, но в разные интервалы времени.

«Не совсем понятно, почему все решили разом в одно время сдать свои документы, и также непонятно, почему все стремятся лично прийти в налоговую, а не воспользоваться нашими сервисами. Человек может записаться на прием в режиме онлайн на удобное время, потом к назначенному часу прийти в налоговую и без очереди пройти к сотруднику. Кроме того, практически все услуги можно получить через личный кабинет: для удобства прямо там, в личном кабинете, бесплатно генерируется электронная подпись. Кроме того, у нас существует регламент, по которому даже при пиковой нагрузке время ожидания составляет не больше двух часов», – прокомментировал заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Амурской области Алексей Трошин.

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#жизнь #налоги

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