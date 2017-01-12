«Образцовый самец 2» Бена Стиллера получил 9 номинаций на «Золотую малину»

Фото: vokrug.tv

Комедия Бена Стиллера «Образцовый самец 2» получил сразу 9 номинаций на антипремию «Золотая малина», став безусловным лидером в списке этого года. Полный перечень претендентов на «победу» опубликован изданием Entertainment Weekly, передаёт «Лента.ру».

Недалеко от «шедевра» Стиллера ушёл фантастический боевик Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». У этой картины – 8 номинаций, в том числе «Худший фильм» и «Худший актёр».

Также за право называться худшим фильмом поборются такие ленты, как «Дедушка лёгкого поведения» с Робертом Де Ниро, «Боги Египта» и «День независимости: Возрождение».

Список номинантов, по традиции, назван за день до объявления претендентов на премию «Оскар».

Лауреаты 37-й «Золотой малины» станут известны 25 февраля.

Антипремию в 1980 году учредил актёр Джон Уилсон. Название (Raspberry или попросту Razzie) непрестижной награды происходит от английского выражения blowing a raspberry, которое обозначает неприятный звук, издаваемый при помощи губ и языка.

Сюжет «Образцового самца 2», в которой Бен Стиллер не только сыграл главную роль, но также выступил в качестве режиссёра, сценариста и продюсера, незамысловат. По миру катится волна убийств знаменитостей. Специальный агент модной полиции Валентина Валенсия обращается за помощью в расследовании к когда-то топовому, а ныне слегка потрёпанному мужчине-модели Дереку Зуландеру. В компании своего заклятого друга Хэнсела он пытается остановить преступления на модной почве и триумфально вернуться на подиум.

В фильме также заняты Оуэн Уилсон, Пенелопа Крус, Мила Йовович, Бенедикт Камбербэтч, Билли Зейн, Джастин Бибер и другие известные артисты. При бюджете в 50 миллионов долларов комедия Стиллера собрала около 56 миллионов.

Просмотров всего: 12

#кино #конкурсы #США

распечатать