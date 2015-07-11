Хореограф Анна Соловьёва дала в Благовещенске два мастер-класса на пути из Китая в Японию

Анна Соловьёва, выходец из ансамбля «Мы» и студии Traffik, засветившаяся в прошлом году в популярном телешоу «Танцы на ТНТ», приехала в Благовещенск и собрала аншлаг на своих мастер-классах. Последние несколько месяцев Анна работает в Китае в крупном танцевальном проекте, который участвовал в съёмках крупнейшего телеканала CCTV и работал с такими звёздами, как Виктория и Дэвид Бекхэм.

Мастер-классы для детей и взрослых прошли 22 января в Grand Arena Ostrova. Три класса, три разных стиля – hip-hop, contemporary и jazz-funk привезла Анна Соловьёва после возвращения из Пекина. Воскресным утром прошли детские занятия, вечером – взрослые. На каждом из них были полные залы – около 20 человек, все хотят танцевать и не отставать от мирового ритма.

На взрослом мастер-классе были девчонки из разных благовещенских коллективов. Одна девушка даже оказалась из Новосибирска – приехала в гости к друзьям, случайно увидела рекламу в соцсетях, посмотрела видео и пропустить такое не захотела.

– Я тренер группы поддержки в Новосибирске. Мне очень понравилось ее творчество, способности. Я всегда перенимаю интересный опыт, она очень талантлива. У неё классная экспрессия, крутая энергетика, – рассказала Светлана Калугина.

– Она привозит интересные стили, которые у нас не особо развиты. Уровень высокий. Это круто и здорово! – рассказала Елена Клемес.

Анна Соловьёва начинала, как и все – в одной из городских танцевальных студий, в ее случае - студии танца Traffik. Из недавнего – были победы в местных проектах «Танцы со звездами» и «Танцы в "Островах"» и уверенное участие в «Танцах» на ТНТ. Уже несколько месяцев Анна работает в Пекине в одной яркой танцевальной команде, где все сплошь испанцы и австралийцы. Из русских она одна.

Сначала Анна показывала комбинации, состоящие из «восьмерок». Потом всё соединяли. Спустя полчаса вся группа уже синхронно танцевала тот самый контемп с джаз-фанком и хип-хопом.

Анна Соловьёва пояснила, что танцевальная база изначально была получена в Благовещенске. Повышала уровень в Москве у известных хореографов Ларисы Полуниной и Дмитрия Черказьянова. Сейчас девушка работает в Китае, в команде, где с ней также танцуют ребята из Испании и Австралии.

– Я приехала, и они меня сразу приняли за свою. У нас в Благовещенске дают хороший уровень. Это высокая оценка, конечно. Ребята меня учат разным прикольным штукам – стилям, эмоциям. Испанцы танцуют более четкий хип-хоп. А у меня он «качовый», как у танцора «контемпорари». Я стараюсь у них брать, а они – у меня, - призналась Анна Соловьёва.

Девушка отметила, что многое она черпает из видеоуроков. Рекомендует Larkin Poynton, Chris Martin, Isabel и других. И еще японку Koharu Sugawara. Уже на следующий день после мастер-класса Анна Соловьёва отправилась в Японию искать своего нового учителя.

- Главное – не останавливаться и не бояться. Мы не хуже других. Я сначала тоже думала, что приеду и все подумают, что я из какой-то деревни. Нет, мы на уровне. Я тоже занималась по видео. Главное – не останавливаться и верить в себя, - отметила девушка.

Подробнее о мастер-классах – в рубрике «Культпросвет».

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