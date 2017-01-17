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Потребление россиянами алкоголя снизилось в 1,5 раза с 2009 года

Потребление россиянами алкоголя снизилось в 1,5 раза с 2009 года
Фото: alcogolizm.com

Потребление алкоголя в России с 2009 года снизилось почти в полтора раза. В среднем уменьшение произошло до 10 литров на человека в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

«По экспертным оценкам, среднедушевое потребление алкоголя в Российской Федерации составляет более 10 литров на человека (2009 год – 15 литров)», – сказано в сообщении ведомства. Роспотребнадзор отмечает изменения в лучшую сторону, произошедшие в стране за последние годы. Это случилось благодаря введению дополнительных мер по ограничению розничной продажи алкогольной продукции, возраста покупателя, установлению минимальных цен на алкогольную продукцию, а также запрета на её рекламу.

По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление более 8 литров алкоголя на человека в год отрицательно сказывается на здоровье населения. В связи с этим Роспотребнадзор предлагает продолжить реализацию мер, предусмотренных Концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, с 2009 года на 30 % снизилось число случаев острых отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а количество больных, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом «алкоголизм», снизилось почти на 37 %. Также на 24 % снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учёте в лечебно-профилактических организациях.

По результатам проверок в 2016 году приостановлена реализация свыше 2 тысяч партий алкогольной продукции общим объёмом более 100 тысяч литров. Кроме того, Роспотребнадзором вынесено 4,6 тысячи постановлений о привлечении к административной ответственности юридических и должностных лиц, наложено административных штрафов на сумму более 53 миллионов рублей, по решению суда приостановлена деятельность 87 объектов, в следственные органы передано 30 дел.

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#здоровье #торговля

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Подполковник

    Подполковник
    1 час назад

    Опять эта лживая статистика. Никогда не поверю что бухать меньше стали, просто на боярышник и прочие суррогаты перешли.

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    1 час назад

    а потребление бояры увеличилось на 700 проц

  • vateevanatali

    vateevanatali
    48 минут назад

    Обхохочешься. Вся алкашня пьет китайский спирт и прочую левую продукцию...

  • сибирячка

    сибирячка
    40 минут назад

    странное дело.. вроде пьешь каждый день, а зависимости все нет и нет...

  • Кирил

    Кирил
    33 минуты назад

    Видать продади в сети магазинов ВИНОВОДОЧНЫЙ не считают.

  • mihailfedorov17

    mihailfedorov17
    22 минуты назад

    Pебят, бpоcить кypить cейчaс дeйствитeльно лeгко, зa oдин сeанс я излeчился и чyвствую сeбя нaмнoго здopовее, пoхудeл нa 10 кг., пoявилoсь бoльше cил и вpемeни. Cоветую тeперь вcем - http://u.to/vVWiDw

  • СаняCh

    СаняCh
    8 минут назад

    Серёга А уехал с области и статистику улучшил. Спасибо

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    3 минуты назад

    СаняCh

    Серёга А уехал с области и статистику улучшил. Спасибо



    ...а слабо тебе поумничать на ветке про то, что амурская область находится на последнем месте в ДФО по социальной привлекательности ?

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