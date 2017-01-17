Потребление россиянами алкоголя снизилось в 1,5 раза с 2009 года

Фото: alcogolizm.com

Потребление алкоголя в России с 2009 года снизилось почти в полтора раза. В среднем уменьшение произошло до 10 литров на человека в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

«По экспертным оценкам, среднедушевое потребление алкоголя в Российской Федерации составляет более 10 литров на человека (2009 год – 15 литров)», – сказано в сообщении ведомства. Роспотребнадзор отмечает изменения в лучшую сторону, произошедшие в стране за последние годы. Это случилось благодаря введению дополнительных мер по ограничению розничной продажи алкогольной продукции, возраста покупателя, установлению минимальных цен на алкогольную продукцию, а также запрета на её рекламу.

По данным Всемирной организации здравоохранения, потребление более 8 литров алкоголя на человека в год отрицательно сказывается на здоровье населения. В связи с этим Роспотребнадзор предлагает продолжить реализацию мер, предусмотренных Концепцией реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ на период до 2020 года.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, с 2009 года на 30 % снизилось число случаев острых отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а количество больных, взятых под диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом «алкоголизм», снизилось почти на 37 %. Также на 24 % снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учёте в лечебно-профилактических организациях.

По результатам проверок в 2016 году приостановлена реализация свыше 2 тысяч партий алкогольной продукции общим объёмом более 100 тысяч литров. Кроме того, Роспотребнадзором вынесено 4,6 тысячи постановлений о привлечении к административной ответственности юридических и должностных лиц, наложено административных штрафов на сумму более 53 миллионов рублей, по решению суда приостановлена деятельность 87 объектов, в следственные органы передано 30 дел.

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#здоровье #торговля

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