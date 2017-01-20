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Сегодня, 09:53 1

Тепло и безветренно: прогноз погоды в Амурской области на 24 января

Тепло и безветренно: прогноз погоды в Амурской области на 24 января
Фото: instagram

В Амурской области 24 января будет небольшая облачность, без осадков. Ожидается слабый юго-западный ветер со скоростью до 5 метров в секунду, местами до 10 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 10-15 градусов, по крайним северным районам до минус 18-23.

В Благовещенске сегодня рано утром дул западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Термометр показывал 20 градусов мороза. В течение дня синоптики прогнозируют небольшую облачность, осадков не ожидается. Юго-западный ветер разовьет скорость до 4-9 метров в секунду. Температура за окном опустится до 9-11 градусов мороза.

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#погода

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Комментарии
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  • mihailfedorov17

    mihailfedorov17
    21 минута назад

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