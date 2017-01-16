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Сегодня, 09:25 1

Киевская типография напечатала карты с «российским» Крымом

Киевская типография напечатала карты с «российским» Крымом
Фото: newdaynews.ru

Карты Украины, на которых Крым обозначен как территория РФ, продаются в наборах детских игр в магазинах города Харькова. Об этом сообщается на местном портале 057.ua, передаёт РИА Новости.

«“Крым – это Россия”: в харьковских магазинах торгуют детскими картами Украины без полуострова… Украина, напечатанная на одной из карт, “лишилась” полуострова Крым. В свою очередь Российская Федерация “разжилась” новыми территориями и указана как владелица полуострова», – говорится в сообщении.

Авторы заметки также указывают, что детская развивающая игра «Страны + Флаги + Столицы», появившаяся на прилавках харьковских магазинов, производится в Киеве на предприятии «Вундеркинд с пелёнок».

В самой типографии ссылаются на недосмотр дизайнера карточек, в версии игры на украинском языке Крым обозначен украинским, отмечает харьковский портал.

Как сообщало Амур.инфо, на прошлой неделе депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила о том, что Украина сможет вернуть Донбасс мирным путём лишь в том случае, если «сдаст» Крым России.

«Как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не “сдадим”, они должны отказаться от Крыма», – констатировала Савченко.

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#политика

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Комментарии
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  • Петрович Я

    Петрович Я
    7 часов назад

    Ну наконец-то

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