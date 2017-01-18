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На китайский Новый год благовещенская таможня не будет работать три дня

На китайский Новый год благовещенская таможня не будет работать три дня

В 2017 году восточный Новый год – год Петуха – в Китае отпразднуют в ночь с 28 на 29 января. В связи с этим международный пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ не будет работать с 27 по 29 января 2017 года включительно. В обычном режиме пассажирское и грузовое направления пункта пропуска начнут функционировать с 30 января.

Международный пункт пропуска Поярково – Сюнькэ не будет функционировать дольше – с 27 января по 5 февраля 2017 года. В обычном режиме поярковские таможенники начнут работу с 6 февраля.

Благовещенская таможня советует гражданам учитывать праздничные дни Нового года в КНР и завершить пересечение таможенной границы Евразийского экономического союза в пунктах пропуска таможенного органа до 27 января 2017 года, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

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#Китай #Новый год #праздники

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Комментарии
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  • Paryshkin

    Paryshkin
    2 часа назад

    Хм, а наши праздники они учитывают? Тоже закрываются?

  • neverstop

    neverstop
    2 часа назад

    А ещё говорят, что у нас много выходных на НГ, Китай вон до 6 февраля не работает, сделала заказ на тао 14 января, мне пришло письмо, что в связи с НГ заказы обрабатывать начнут после 6 февраля.

    А наша таможня только 1 января не работала, дальше в обычном режиме.

  • mihailfedorov17

    mihailfedorov17
    21 минута назад

    Ребят!, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/tabamecs

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