На китайский Новый год благовещенская таможня не будет работать три дня

В 2017 году восточный Новый год – год Петуха – в Китае отпразднуют в ночь с 28 на 29 января. В связи с этим международный пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ не будет работать с 27 по 29 января 2017 года включительно. В обычном режиме пассажирское и грузовое направления пункта пропуска начнут функционировать с 30 января.

Международный пункт пропуска Поярково – Сюнькэ не будет функционировать дольше – с 27 января по 5 февраля 2017 года. В обычном режиме поярковские таможенники начнут работу с 6 февраля.

Благовещенская таможня советует гражданам учитывать праздничные дни Нового года в КНР и завершить пересечение таможенной границы Евразийского экономического союза в пунктах пропуска таможенного органа до 27 января 2017 года, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

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