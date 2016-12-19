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В Амурской области в 2017 году прогнозируют наибольший риск аварий на железной дороге

В Амурской области в 2017 году прогнозируют наибольший риск аварий на железной дороге
Фото: Regnum

Высокий риск аварий на железнодорожном транспорте весной и летом 2017 года из-за старения парка подвижного состава и использования некачественных комплектующих прогнозируется на территории 15 субъектов шести федеральных округов страны. Об этом предупреждает центр «Антистихия». В этом списке оказалась и Амурская область, пишет РИА Новости.

«Наибольший риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на железнодорожном транспорте в весенне-летний период 2017 года, прогнозируется в Дальневосточном (юг Хабаровского края, Амурская область), Сибирском (юг Красноярского края, Забайкальский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская области), Уральском (Свердловская область), Северо-Западном (Вологодская, Ленинградская области, Карелия), Центральном (Москва, Московская область), Южном (Краснодарский край и Ростовская область) федеральных округах», – говорится в прогнозе ЧС на 2017 год центра «Антистихия».

По оценке спасателей, увеличение числа происшествий на железной дороге провоцируют медленное обновление парка подвижного состава, использование некачественных комплектующих, нарушение правил приема составов после ремонта и требований пожарной безопасности, а также сохранение тенденции к увеличению грузооборотов.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах в РФ проживают свыше 90 миллионов человек, или 60 % населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС различного характера может достигать 1,5-2 % валового внутреннего продукта – от 675 до 900 миллиардов рублей.

Просмотров всего: 484

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Амурская облать во всех негативных рейтингах передовые места занимает?

  • йошкин кит

    йошкин кит
    1 час назад

    У нас в АО грузо пассажиро перевозки сократили до минимума, какие могут быть аварии?

    АИ Вы бы лучше об этом сокращении вопрос подняли.

    Или кишка тонка стала?

  • mihailfedorov17

    mihailfedorov17
    21 минута назад

    Pебят!, бpоcить кypить cейчaс дeйствитeльно лeгко, зa oдин сeанс я излeчился и чyвствую сeбя нaмнoго здopовее, пoхудeл нa 10 кг., пoявилoсь бoльше cил и вpемeни. Cоветую тeперь вcем - http://u.to/vVWiDw

  • СаняCh

    СаняCh
    2 минуты назад

    У нас с ЖД все отлично. Даже малая забвйкалтская дорога есть для детей, а их в стране всего две. Вообще Амурка важный стратегический ЖД пост, поэтому здесь опасаться не приходится

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