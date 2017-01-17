У подростков появилась новая забава – исчезнуть на сутки: обзор прессы

Фото: ktv-ray.ru

За рулем «Лады Приоры» оказался шестиклассник; об убийстве животных в Приморском океанариуме; билетов на концерт Стаса Михайлова почти не осталось; о налоге на сбор грибов и ягод – эти и другие новости включил в сегодняшний обзор прессы ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

«Российская газета» бьет в набат: в Интернете набирает силу авантюрная забава «Исчезновение на 24 часа»: подросток должен уйти из дома и спрятаться так, чтобы его сутки не могли найти. Удалось скрыться – уважение сверстников. Издание рассуждает, как остановить новую опасную интернет-эпидемию.

И еще о подростках: в Красноярском крае инспекторы ГИБДД попытались остановить «Ладу Приору», но водитель запаниковал и пустился в бега. После погони и остановки лихача выяснилось, что за рулем находился шестиклассник, взявший машину «покататься, пока папа спит». Вот папа-то проснется…

Также в номере

Еще из полноабзацного Павел Андреевич называет публикацию об убийстве нескольких обитателей Приморского океанариума – сивуча и двух обученных дельфинов-белобочек из концертной группы. Как пишут в газете, «животных убили, чтобы проучить за что-то несговорчивое руководство океанариума». Все-таки широко запускает мафия руки свои в дела человеческие.

А еще стоит прочесть о том, что в Китае начался бэби-бум. В прошлом году на свет появились 18 миллионов младенцев. И это только начало.

Вам статья

Ну, о чем хочется в первую очередь сказать, перелистав «Амурскую правду»… О том, что благовещенцы почти разобрали билеты на Стаса Михайлова. Концерт этого исполнителя состоится только через два месяца, но, готовя телегу зимой, жители областной столицы позаботились о том, чтобы не оказаться у разбитого корыта в день, когда на сцену выйдет любимец публики. И это при том, что выступать артист будет два дня подряд. А ведь мог бы и на три дня заехать!

Очень интересно

Еще в газете публикуют впечатления делегатов и гостей съезда партии «Единая Россия». Вы узнаете, что партия запускает новые проекты, ориентируясь на выполнение предвыборной программы. В частности, партия займется благоустройством дворовых территорий. Нет-нет, сами-то партийцы с метлами и лопатами во дворы не выйдут, на то есть специально обученные люди, которые будут выполнять решения партии на средства федерального бюджета.

«Мне, конечно, странно было узнать, что партия – хоть она и главная – смеет запускать руку в карман государства, пишет Павел Андреевич. – Но потом решил громко не удивляться: сочтут еще диссидентом. Выполняй потом решения "Единой России" по чистке дворов где-нибудь на Колыме. Да?»

На посошок

«Комсомольская правда» поставила заслон досужим разговорам о грядущем налоге на сбор ягод и грибов. Не будет этого налога – заявила газета, развенчивая слух об инициативе сельхозминистра Ткачева. С другой стороны, сдается обозревателю, население проверили на готовность принять и этот налог – посмотрели на реакцию. Реакция оказалась, согласитесь, не очень бурной: посудачили и разошлись. Так что в скором времени стоит ждать – в том или ином виде идея опять завитает в воздухе.

«Еще вы явно обратите внимание на заголовок «Меньше работаешь – богаче живешь». А и верно: вы видели когда-нибудь Абрамовича или Вексельберга с лопатой в руках?!» – делится Павел Савинкин.

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