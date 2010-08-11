Жительница Чигирей заметила три загадочных объекта, летящих в сторону Китая

Фото: 2x2

Жительница села Чигири Амурской области Ольга в понедельник, 23 января, со своими знакомыми заметила в небе три светящихся объекта. По словам девушки, они двигались в сторону соседнего Китая. Это случилось в районе пяти часов вечера. Очевидцы успели запечатлеть светящиеся объекты на камеру мобильного телефона.

На снимках, сделанных горожанкой, видны три огненные полосы, пишет портал 2x2. Ольга уверена, что они не похожи на белые следы от самолета. Девушка даже предположила, что странные небесные объекты могут быть метеоритами.

«Вот такие неизвестные небесные тела пролетели примерно в 17:00 над Благовещенском. Фотографии сделаны в Чигирях. Неизвестные тела оставляют за собой короткий красно-серый след, или, если можно так сказать, хвост. Мы всерьез напуганы тем, что это могут быть метеориты», – рассказала благовещенка.

В двухстах километрах от села Чигири располагается первый в России гражданский космодром Восточный, с которого осуществляются запуски ракет-носителей. Однако, как сообщает Лайф, в пресс-службе Роскосмоса рассказали, что никаких запусков с площадки Восточного в указанное время не происходило.

В августе 2010 года благовещенцы уверяли, что видели НЛО в небе над Благовещенском. Мама с дочкой несколько дней отходили от потрясения. Правда, объект не смогли сфотографировать, а только запомнили.

В августе 2014 года жители Благовещенска в очередной раз утверждали, что в небе над городом кружил неопознанный летающий объект. Люди видели яркий светящийся шар, который с высокой скоростью летел вниз и якобы «приземлился» в районе Плодопитомника.

В мае 2014 удивились жители соседней провинции Хэйлунцзян. В городе Цицикар на землю упали неопознанные объекты и доставили беспокойство местным фермерам. Позже китайские СМИ сообщали, что эти объекты являются обломками ракеты-носителя или спутника.

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#космос #происшествия

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