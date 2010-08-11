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Жительница Чигирей заметила три загадочных объекта, летящих в сторону Китая

Жительница Чигирей заметила три загадочных объекта, летящих в сторону Китая
Фото: 2x2

Жительница села Чигири Амурской области Ольга в понедельник, 23 января, со своими знакомыми заметила в небе три светящихся объекта. По словам девушки, они двигались в сторону соседнего Китая. Это случилось в районе пяти часов вечера. Очевидцы успели запечатлеть светящиеся объекты на камеру мобильного телефона.

На снимках, сделанных горожанкой, видны три огненные полосы, пишет портал 2x2. Ольга уверена, что они не похожи на белые следы от самолета. Девушка даже предположила, что странные небесные объекты могут быть метеоритами.

«Вот такие неизвестные небесные тела пролетели примерно в 17:00 над Благовещенском. Фотографии сделаны в Чигирях. Неизвестные тела оставляют за собой короткий красно-серый след, или, если можно так сказать, хвост. Мы всерьез напуганы тем, что это могут быть метеориты», – рассказала благовещенка.

В двухстах километрах от села Чигири располагается первый в России гражданский космодром Восточный, с которого осуществляются запуски ракет-носителей. Однако, как сообщает Лайф, в пресс-службе Роскосмоса рассказали, что никаких запусков с площадки Восточного в указанное время не происходило.

В августе 2010 года благовещенцы уверяли, что видели НЛО в небе над Благовещенском. Мама с дочкой несколько дней отходили от потрясения. Правда, объект не смогли сфотографировать, а только запомнили.

В августе 2014 года жители Благовещенска в очередной раз утверждали, что в небе над городом кружил неопознанный летающий объект. Люди видели яркий светящийся шар, который с высокой скоростью летел вниз и якобы «приземлился» в районе Плодопитомника.

В мае 2014 удивились жители соседней провинции Хэйлунцзян. В городе Цицикар на землю упали неопознанные объекты и доставили беспокойство местным фермерам. Позже китайские СМИ сообщали, что эти объекты являются обломками ракеты-носителя или спутника.

Просмотров всего: 3243

#космос #происшествия

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Комментарии
Показать все (37) Обсудить на форуме
  • vovan_ru

    vovan_ru
    3 часа назад

    сам их видел и отчетливо это были три летящих САМОЛЕТА, подчеркиваю - отчетливо

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Тоже их видел, стоя на крылечке "работы". Обычные аеропланы.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    3 часа назад

    бомбят понемногу

  • йошкин кит

    йошкин кит
    3 часа назад

    Браво АИ! Даёшь рейтинг!!!

  • ay

    ay
    3 часа назад

    А нечего смотреть на ночь Секретные материальчики по ТНТ.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    ФЕЯ-ЭНИ

    бомбят понемногу



    По новостям говорят, что три самолета Бомбили Сирию. Может заблудились, да не там бомбы скинули?



  • ay

    ay
    3 часа назад

    А девушка уверена, что это были кусочки "чебаркульского" метеварита.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    3 часа назад

    Хмык

    ФЕЯ-ЭНИ

    бомбят понемногу



    По новостям говорят, что три самолета Бомбили Сирию. Может заблудились, да не там бомбы скинули?



    нее они домой летели))) теперь знаем кто виноват в Сирийском айяяяй

  • ay

    ay
    3 часа назад

    олайфился АИ.

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    2 часа назад

    Это прикол?)))

    Я каждый день хожу с работы и в одно и тоже время пролетает всегда 2-3 САМОЛЕТА в ту сторону))))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    ФЕЯ-ЭНИ


    теперь знаем кто виноват в Сирийском айяяяй


    Зачёт!



  • tower

    tower
    2 часа назад

    обычные самолеты были. я их тоже видел. паникеры.

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    АИ , опять "отличился".. так же как и вчера, с котом экстрасенсом, за пять миллионов.. что за бред пишите опять?? Неужели более новостей не осталось?

  • Nata28rus

    Nata28rus
    2 часа назад

    Это ж надо такое придумать))) След от самолетов красный был, потому что солнце уже садилось. Фантазия у жительницы Чигирей на 5

  • ё

    ё
    2 часа назад

    Для тех кому мерещится, в помощь вот такая интересная штучка

    www.flightradar

    Открыв её вы в реальном времени можете наблюдать и получать информацию о всех бортах находящихся в небе

  • Bender

    Bender
    2 часа назад

    Над Благой проходит воздушный коридор из Сев Америки в Азию. Установите flightradar24 и не несите чушь

  • ay

    ay
    2 часа назад



    Открыв её вы в реальном времени можете наблюдать и получать информацию о всех бортах находящихся в небе



    не о всех. но эта троица в ём вполне идентификации подлежит: два В777 и один В787. "рама карбон. 16 скоростей." - совсем не самолёты, ну. построены же по инопланетной заморской технологии.

  • ё

    ё
    2 часа назад

    ay



    Открыв её вы в реальном времени можете наблюдать и получать информацию о всех бортах находящихся в небе



    не о всех. но эта троица в ём вполне идентификации подлежит: два 777 и один 787. "рама карбон. 16 скоростей." ну. построены же по инопланетной заморской технологии.



    В европейской части шарика даже планёры безмоторные показывает.

  • Морской человек

    Морской человек
    2 часа назад

    Сократили наркоконтроль и теперь их подопечные ловят НЛО. Заявительницу проверить надо на употребление запрещенных веществ. Может у неё в Чигирях сарай заполнен коробками с боярышником.

  • aligator2

    aligator2
    2 часа назад

    У АМУРИНФО в натуре крышу снесло такую чушь публиковать. Над Благой за сутки пролетает от 20 до 40 бортов с Северной Америки на Китай, Корею и обратно.

  • ay

    ay
    2 часа назад



    В европейской части шарика даже планёры безмоторные показывает



    Нет включенного/установленного ответчика на аероплане - не покажет.

  • ё

    ё
    2 часа назад

    ay



    В европейской части шарика даже планёры безмоторные показывает



    Нет включенного/установленного ответчика на аероплане - не покажет.



    Ну сегодня это практически большая редкость. Похоже правила международные обязывают иметь такую аппаратуру. У военных своё кино.

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    2 часа назад

    ExEshNICK_2

    Это прикол?))) Я каждый день хожу с работы и в одно и тоже время пролетает всегда 2-3 САМОЛЕТА в ту сторону))))



    да, это так! но это означает всего лишь, что теперь новости про это мы будем читать ежедневно

    жительнице чигирей (что-то шепчет мне, что глубоко православной) самое время осваивать культ карго.

  • bestolegka

    bestolegka
    1 час назад

    да эт салют им на новый год просто отправили) скоро бахнет)))

  • АК-47

    АК-47
    1 час назад

    ay

    А нечего смотреть на ночь Секретные материальчики по ТНТ.



    рен тв в этом плане круче!

  • АК-47

    АК-47
    1 час назад

    Для жительницы Чигирей-ПРАЗДНИКИЗАКОНЧИЛИСЬ!!!

  • ay

    ay
    1 час назад

    В Китае-то? Там, можно сказать, они ещё не начинались.

  • sohoN

    sohoN
    1 час назад

    Каждый день наблюдаю сие. Это с украинки военные запуски делают

  • АК-47

    АК-47
    1 час назад

    Еще один!

    Ничего,что это самолеты,летящие с Северной Америки в ЮВА и обратно!Еще над областью японцы и корейцы в Европу летают-тоже нло?

  • BS28RUS

    BS28RUS
    1 час назад

    Ладно в Чигирях полно наркоманов! так они есть и на амур.инфо! Три борта вчера летело. Два с Штатов, один с Канады. В Пекин и Шанхай. Д.Б. , как сказал бы Лавров.

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    1 час назад

    3 самолета в южном направлении летели.Подтверждаю.САМ видел

  • Tуман

    Tуман
    52 минуты назад

    А зачем они туда летели? Если за водкой, то водки у нас хоть завались. Значит летели на задание.

  • zheka_z

    zheka_z
    38 минут назад

    Я тоже поржал от души ,спасибо АИ.Около 17 максимум бортов над нами встречается.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    33 минуты назад

    Johnny-Bi

    самое время осваивать культ карго.






    Зы: Ну не пойму я зачем так на новость ополчились?! Я с утра с неё и комментов чуть не рыдаю!



  • Fenix28

    Fenix28
    32 минуты назад

    Неочем писать?

  • Baska

    Baska
    22 минуты назад

    а в это время на другом портале: "Благовещенцы могли принять за НЛО китайские фонарики"!!! так то вот!

  • mihailfedorov17

    mihailfedorov17
    20 минут назад

    Pебят, бpоcить кypить cейчaс дeйствитeльно лeгко!, зa oдин сeанс я излeчился и чyвствую сeбя нaмнoго здopовее, пoхудeл нa 10 кг., пoявилoсь бoльше cил и вpемeни. Cоветую тeперь вcем - http://u.to/vVWiDw

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