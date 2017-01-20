24 января – Международный день эскимо

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24 января отмечается «сладкий» праздник – Международный день эскимо. Именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в американском городе Онава Христиан Нельсон получил патент на это лакомство. Он придумал покрыть шоколадной глазурью брикет сливочного мороженого и назвал его Eskimo Pie (пирожок эскимоса).

По другой версии, слово «эскимо» пришло от французов, которые так называли детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Поэтому мороженое, «одетое» в плотно прилегающий шоколадный «комбинезон», по аналогии, и получило название эскимо. Между прочим, первое эскимо было без деревянной палочки и обзавелось ею лишь в 1934 году. Кстати, наибольшее количество поклонников у эскимо было в нашей стране. Оно появилось в Советском Союзе в 1937 году, как считается, по личной инициативе наркома продовольствия СССР Анастаса Микояна, который считал, что советский гражданин должен съедать за год не менее 5 кило (!) мороженого. Так, выпускавшееся изначально как лакомство для любителей, оно поменяло статус и было отнесено к «высококалорийным и витаминизированным освежающим продуктам, обладающим к тому же лечебно-диетическими свойствами». Кстати, советское мороженое любили не только на Родине, ежегодно на экспорт отправлялось более 2 тысяч тонн продукта.

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285 лет назад родился Пьер Бомарше, французский комедиограф, автор знаменитых пьес «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро». Женившись на состоятельной вдове, Бомарше стал вхож ко двору и получил в Версале полулакейскую должность. В светских кругах Пьер познакомился и вошел в доверие к миллионеру Пари-Дюверне, стал его младшим партнёром в банковских делах и купил себе должность секретаря короля. Вместе с должностью получил и дворянство. В 1767 году он написал первую пьесу «Два друга», а в 1770 году – «Евгению», в которых остро поставил проблему социального неравенства. В 1773-1774 годах написал четыре памфлета, направленные против коррумпированной судебной системы Франции. Памфлеты, названные им «Мемуары», имели ошеломляющий успех. Сам Вольтер утверждал, что не читал ничего интереснее. В 1775 году Бомарше написал пьесу «Севильский цирюльник» и сразу стал первым драматургом Франции. Это подтолкнуло его к мысли продолжить пьесу, и в 1784 году он создаёт «Женитьбу Фигаро», а в 1792 году завершает трилогию мелодрамой «Виновная мать». По мотивам пьес Бомарше в 1786 году Моцарт написал оперу «Свадьба Фигаро», а Россини в 1816 году создал оперу «Севильский цирюльник».

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75 лет назад родилась актриса театра и кино Людмила Савельева. С 11 лет она занималась балетом. В 1962 году Людмила была принята в труппу Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). Карьера балерины у девушки складывалась удачно – в Мариинке из неё собирались сделать солистку. Но однажды на юную балерину обратил внимание помощник режиссёра Бондарчука и пригласил в Москву на кинопробы на роль Наташи Ростовой в фильм «Война и мир». На эту роль пробовалось много актрис (А.Вертинская, Н.Кустинская, Н.Фатеева), но утвердили Савельеву, и с 1964 года она начала сниматься в кино. Фильм с огромным успехом прошёл по всему миру, в США ему был присуждён «Оскар», а Савельевой он принес мировую славу и любовь зрителей. На Московском кинофестивале она получила сразу две награды – за лучший дебют и приз зрительских симпатий.

Следующую роль в кино Людмиле предложили режиссеры Алов и Наумов – в фильме «Бег» по Булгакову. В том же году Савельева сыграла в картине режиссёра Карасика «Чайка», получившей приз «Серебряный Хьюго» на Международном кинофестивале в Чикаго, и во французско-итальянской мелодраме «Подсолнухи». А в Японии 1970 год был объявлен Годом Людмилы Савельевой. Далее были роли в таких фильмах, как «Всадник без головы», «Юлия Вревская», «Шел четвертый год войны», «Успех», «Нам не дано предугадать» и других. «Я играю только те роли, которые мне по-настоящему нравятся. Я никогда не рвалась в кино только ради того, чтобы сниматься, и от многих предложений отказывалась», – говорит о себе актриса.

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Также 75 лет назад родился известный эстрадный певец Валерий Ободзинский. В начале 1960-х он поступил в Томское музыкальное училище. После его окончания устроился в местную филармонию, где начал выступать с концертами. Несколько лет проработал в концертных бригадах разных городов Сибири. В 1961 году женился, появились дети – две дочери, Анжелика и Валерия. К этому времени Валерий стал уже одним из самых популярных певцов СССР. Его «Восточную песню», «Эти глаза напротив», «Колдовство» помнят до сих пор, а тогда это вообще были невероятные шлягеры. Все концерты шли с аншлагом, рядам поклонниц не было предела, пластинки расходились мгновенно. Конкурентов на эстраде у него практически не было – так же любим был только, пожалуй, Муслим Магомаев. Однако с ростом популярности певца стали всё чаще критиковать в официальных изданиях. Ведь в его репертуаре были песни о любви – но не к партии и советской власти, а вёл себя на сцене он свободно и раскованно – слишком уж по-западному. Его нещадно стали вырезать из телевизионных программ, а в 1971 году и вовсе было дано распоряжение не разрешать концерты Ободзинского в пределах страны. Начались сложные годы, а с ними и проблемы с алкоголем. Артист ещё выступал, но всё меньше и меньше. Он пил – и нередко во время гастрольных поездок. В 1983 году Ободзинский дал только один концерт в Москве, а в 1986 ушёл со сцены.

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