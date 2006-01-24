Девочка убежала к китайцам: история Приамурья

24 января 2006 года читателей Амур.инфо удивила история про 13-летнюю жительницу села Семидомка. Девочка стала нарушительницей государственной границы. В ночь на 9 января Лида Фурцева из Константиновского района незаметно пересекла российско-китайскую границу. Пса по кличке Принц девочка взяла с собой. Собака охраняла и согревала путешественницу. К утру Лида оказалась в гостях у китайцев.

24января 1912 года в Амурской области начался с забастовки. Её объявили благовещенские печатники типографии «Торговый дом "И. Я. Чурин и Ко"».

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Трагическим стало для одной из семей Благовещенска 24 января 1920 года. В этот день при аресте был убит организатор Будундинской сельскохозяйственной коммуны (1917-1918 годы), активный работник центрального оперативного штаба Амурского обкома партии Г. А. Бортов.

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24 января 1924 года состоялось экстренное заседание Благовещенского горсовета, посвящённое памяти В. И. Ленина. В связи со смертью Владимира Ильича было решено увековечить память о нём, поэтому были приняты предложения переименовать улицу Большую в улицу Владимира Ленина, соорудить памятник вождю пролетариата на Мухинской площади, создать детский дом имени В. И. Ленина для детей рабочих и крестьян, погибших в гражданской войне, а также организовать фонд для ликвидации неграмотности и открыть для крестьянской молодёжи сельскохозяйственную школу имени В. И. Ленина. Собрания, посвящённые памяти Ленина, были проведены во всех городах и сёлах губернии в период с 24 по 26 января.

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24 января 1942 года закрывал свою работу пленум обкома ВКП(б). За два дня, 23-24 января, участники обсудили вопрос о подготовке к весеннему севу и сельхозработам в области в текущем году, а также подвели итоги соревнования между Амурской и Уссурийской областями.

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1957 год. Бригадир завода «Амурский металлист» А. М. Паньшин внёс более 20 рациональных предложений. Рабочий изготовил копир для фрезеровки пальцев ковша драг, внедрил его в производство и вдвое повысил производительность труда, дав заводу несколько тысяч рублей экономии.

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24 января 1980 года в Благовещенске был организован Амурский комплексный научно-исследовательский институт (АмурКНИИ ДВО АН СССР) на базе подразделения ДВНЦ АН СССР Амурской лаборатории геологии золота, группы лабораторий экономических исследований, Благовещенской широтной станции ГАО АН СССР, инженерно-технологического центра.

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2006 год. Благовещенское речное училище сменило свой статус: учебное заведение стало амурским филиалом Морского государственного университета имени адмирала Невельского. Знакомиться с новым филиалом приехал ректор приморского вуза Вячеслав Седых.

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2012 год. У амурских мусульман новый духовный глава. Имамом Благовещенска и Амурской области назначен Ильяс-хазрат Кадыйров. Указ об этом подписал верховный муфтий России Талгат Таджуддин. Ильяс-хазрат Кадыйров родом из Казани. Предыдущим местом его службы был город Ноябрьск, где он временно исполнял обязанности имама.

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24 января 2013 года Алексея Пака утвердили в должности главного врача Амурской областной больницы. Назначение состоялось в областном правительстве. Коллективу учреждения здравоохранения Алексея Кененовича представили 25 января.

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#жизнь #история

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