У благовещенской пенсионерки телефонные мошенники пытались получить доступ к карте

Фото: BiznesToday.ru

Пенсионерка из Благовещенска не поддалась на уловки телефонной мошенницы, которая пыталась узнать по телефону полные реквизиты ее банковской карты. При этом, неизвестная женщина утверждала, что в Пенсионном фонде амурчанке сделали перерасчет и хотят начислить 14 тысяч рублей.

«Мне позвонили с неизвестного номера, начинающегося на 8-985. Девушка сообщила, что она из самого главного пенсионного фонда. И что мне сделали перерасчёт пенсии за два года, и теперь хотят перечислить 14 тысяч на карту. Нужно лишь сообщить данные, – рассказала пенсионерка.

Получив номер карты, мошенники зачислили два рубля. При повторном звонке девушка пояснила, что таким образом проверялась «жизнеспособность» счета. Как выяснилось, карта оказалась не очень «жизнеспособной», и на том конце провода поинтересовались, нет ли ещё другой карты и сообщить к ней реквизиты, заодно и кодовое слово.

«Я думаю, кредитка им не подошла, потому что на ней было всего 60 рублей. А номер другой я не сказала, повесила трубку», – рассказала пенсионерка.

По просьбе пенсионерки карту, персональные данные по которой стали известны мошенникам, банк заблокировал. А информацию о попытке мошенничества женщина сообщила на горячую линию Пенсионного фонда. Проводится проверка.

Областное отделение Пенсионного фонда напоминает, что все необходимые данные о пенсионерах есть в базе ведомства. Поэтому сотрудники ПФР:

– не запрашивают по телефону или лично номера банковских карт и иные персональные данные «для начисления пенсий» и иных выплат;

– не собирают списки пенсионеров для выплаты им 5000 рублей в январе следующего года;

– не ходят по домам и не требуют предъявить личные документы (паспорт, СНИЛС и т.д.);

– не просят граждан в срочном и обязательном порядке переводить пенсионные накопления куда-либо.

Если подобные факты имеют место, необходимо не поддаваться на провокации, не выполнять требования преступников, а незамедлительно сообщить об этом в полицию, сообщает пресс-служба областного отделения ПФР.

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