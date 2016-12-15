Благовещенцы не хотят съезжать из горевшего дома

Благовещенская семья из пяти человек, проживающая в деревянном доме по адресу улица Калинина, 15, отстаивает свое право жить дальше в этом доме. Даже, несмотря на то, что этот дом поджигали и еще в 2006 году признали аварийным. По словам жильцов, через три года здесь сделали капитальный ремонт. Но в 2015 году все-таки началось расселение.

На улицу Муравьева-Амурского переехали семьи из соседних четырех квартир. В пятой жильцы были против. По словам погорельцев, вместо трехкомнатной им предложили «двушку». Несмотря на то, что квадратура там немного больше, люди считают, что им положена еще одна квартира, ведь в семье есть мужчина-инвалид.

«Двухкомнатная квартира как бы, он инвалид, у меня две дочери несовершеннолетние... ну это вообще никак. Здесь идет прямое нарушение закона о защите прав инвалидов, где указано, что по коду болезни он попадает под постановление правительства, что ему положено отдельное жилое помещение», – рассказал жилец дома Игорь Березинец.

На этот счет в городской администрации свое мнение. Во-первых, брата-инвалида в очередь на квартиру так и не поставили. Во-вторых, дом по данным властей опасен.

«Все заявления о постановке на учет в качестве нуждающихся носят заявительный характер, семья ни разу не обратилась в муниципальное казенное учреждение. На данный момент 70 % кровли в доме отсутствуют и мы полагаем, что проживание в этом доме является угрозой жизни для граждан, которые там находятся», – заметила директор Благовещенского городского архивного и жилищного центра Оксана Глыбочка.

Городской суд решил, что процедура признания дома аварийным в 2006 году была незаконной. Но в силу решение суда не вступило. Администрация подала апелляцию. Дело рассматривает уже областной суд.

«Суд возобновляет дело, чтобы дополнительно ознакомиться с материалами дела. С таким мы еще не сталкивались – месяц находилось дело, с ним знакомились, подготовились к апелляции. И вдруг им еще понадобилось время для ознакомления. Ну ладно, приходим мы после Нового года, полностью кардинально меняется состав судебной коллегии, остается только один докладчик», – рассказала правозащитник Наталья Чехленко.

К тому же, администрация решила вновь провести экспертизу – пригоден ли дом для проживания. Погорельцы в шоке – почему после двух пожаров чиновники решили проводить проверку вновь?

«Были ли объективные препятствия в заявлении данного ходатайства? Невозможность какая-то была заявить это в суде первой инстанции? Или просто посчитали это нецелесообразным?» – спрашивает представитель истца Анатолий Иванов.

Администрация сослалась на то, что у них уже было решение межведомственной комиссии 2006 года.

«По мнению администрации, материалы дела содержали достаточно доказательств, что многоквартирный дом по улице Калинина, 15 являлся на момент 2006 года аварийным. И суд отменил решение межведомственной комиссии лишь на том основании, что не была соблюдена процедура», – рассказала представитель администрации Благовещенска Елена Арефьева.

С такой формулировкой противоположная сторона не согласна. В 2006 году фактическое обследование дома не проводилось. Его аварийность установили по бумагам, промониторив общий жилой фонд города – утверждает представитель истца. Областной суд встал на сторону администрации Благовещенска. Дом по улице Калинина, 15 уже точно ждет экспертиза – пригодно ли жилье для проживания или нет? А еще экспертам предстоит непростая задача – выяснить, был ли дом аварийным в 2006 году.

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