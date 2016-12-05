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Амурский пограничный пес первым в России получил жетон «За отличие в службе»

Амурский пограничный пес первым в России получил жетон «За отличие в службе»
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

Амурский пограничный пёс стал первой собакой в России, получившей награду за задержание нарушителя. Немецкая овчарка по кличке Стингер задержала амурчанина, который хотел пройти из Благовещенска в КНР по льду. За поимку нарушителя Андрея Григорьева наградили медалью «За отличие в пограничной деятельности». А пес получил жетон «За отличие в службе». Его специально по этому случаю разработали для служебных собак.

Как сообщало «Амур.инфо», 15 ноября 2016 года в Благовещенске в районе конечной остановки автобуса № 5 пограничники заметили бегущего человека, который стремился пересечь государственную границу России, чтобы попасть в Китай. Нарушителя задержали, им оказался уроженец Свободненского района. По предварительной информации, перебежчик направлялся в Китай, чтобы посетить буддийский храм. В отношении него была назначена психиатрическая экспертиза.

«Увидели неизвестного, который уже движется по льду. Для сохранения собственной жизни на лед выходить не стали, так как неизвестна толщина льда и много промоев. Пустил собаку на задержание с берега. Расстояние было велико, но собака отработала, схватив за рукав нарушителя. В принципе, я был доволен. На таком большом расстоянии мы еще не работали, в первый раз было», – рассказал Андрей Григорьев.

Пса наградили жетоном «За отличие в службе», который специально по этому случаю разработали для служебных собак. Трехлетний Стингер – первый пограничный пес в России, получивший такую награду.

«Прежде всего, он вошел в историю нашего пограничного подразделения. Мы все понимаем, что собаки живут недолго, а вот эта медаль будет в историю записана и будет находиться в комнате боевой славы. И в дальнейшем, кто будет служить – они будут знать, что здесь произошло, гордиться этим», – рассказал представитель подразделения погрануправления Амурской области Вячеслав Малышевский.

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#военные #животные #происшествия

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Комментарии
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  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    Браво! И Стингеру и кинологу.

  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    Будист то понял, что это Родина вцепилась в него мертвой хваткой и не пускает за кордон?

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