Банк АТБ передумал переезжать на Сахалин

Фото: androg.bakvod.ru

Головной офис Азиатско-Тихоокеанского банка не будет переезжать из Благовещенска в Южно-Сахалинск. Информацию подтвердил ИА «Амур.инфо» заместитель председателя правления АТБ Дмитрий Макаров. Осенью 2016 года сообщалось о возможном решении акционеров о смене юридического адреса.

«Ответ простой – изначально говорили о намерениях, а не фактах. Был проведён анализ, переговоры, согласно которым головной офис останется в столице Приамурья, изменений не будет», – сообщил Дмитрий Николаевич.

При этом в ноябре 2016 года председатель правления АТБ Андрей Новиков комментировал, что банком было принято решение о смене юридического адреса в связи с тем, что в организации считают Сахалин регионом с большим потенциалом развития в области финансирования малого и среднего бизнеса.

В 2015 году АТБ перечислил в бюджет Амурской области 870 миллионов рублей, в 2014-м – 1,4 миллиарда. Данные по итогам 2016 года будут, по предварительной информации, в феврале.

В 2016 году АТБ вошёл в топ-50 крупнейших банков страны.

Сеть продаж банка, помимо головного офиса в Благовещенске, имеет четыре региональных филиала в Москве, Улан-Удэ, Екатеринбурге и Петропавловске-Камчатском, 41 дополнительный офис, около 180 операционных офисов. Банк обслуживает более 500 тысяч физических лиц и порядка 25 тысяч корпоративных клиентов.

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#Дальний Восток #экономика

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