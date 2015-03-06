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Банк АТБ передумал переезжать на Сахалин

Банк АТБ передумал переезжать на Сахалин
Фото: androg.bakvod.ru

Головной офис Азиатско-Тихоокеанского банка не будет переезжать из Благовещенска в Южно-Сахалинск. Информацию подтвердил ИА «Амур.инфо» заместитель председателя правления АТБ Дмитрий Макаров. Осенью 2016 года сообщалось о возможном решении акционеров о смене юридического адреса.

«Ответ простой – изначально говорили о намерениях, а не фактах. Был проведён анализ, переговоры, согласно которым головной офис останется в столице Приамурья, изменений не будет», – сообщил Дмитрий Николаевич.

При этом в ноябре 2016 года председатель правления АТБ Андрей Новиков комментировал, что банком было принято решение о смене юридического адреса в связи с тем, что в организации считают Сахалин регионом с большим потенциалом развития в области финансирования малого и среднего бизнеса.

В 2015 году АТБ перечислил в бюджет Амурской области 870 миллионов рублей, в 2014-м – 1,4 миллиарда. Данные по итогам 2016 года будут, по предварительной информации, в феврале.

В 2016 году АТБ вошёл в топ-50 крупнейших банков страны.

Сеть продаж банка, помимо головного офиса в Благовещенске, имеет четыре региональных филиала в Москве, Улан-Удэ, Екатеринбурге и Петропавловске-Камчатском, 41 дополнительный офис, около 180 операционных офисов. Банк обслуживает более 500 тысяч физических лиц и порядка 25 тысяч корпоративных клиентов.

Просмотров всего: 1117

#Дальний Восток #экономика

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Гагусик

    Гагусик
    2 часа назад

    Эхх...лучше б сообщили, что сотрудникам АТБ зарплату подняли, вот так новость была б! А то что нам простым людям от размера отчислений в бюджет???

  • Сиродж

    Сиродж
    2 часа назад

    АТБ на грани ликвидации, но об этом как всегда молчат. И, видимо,это и явилось причиной отмены переноса офиса на Сахалин.

  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    Видимо ЦБ прижал хвост этим амбициозным господам, что передумали ехать за длинным рублем на остров. То ли ещё будет…

  • Гыга

    Гыга
    1 час назад

    Чот не наблюдаю воплей радости, бросания в воздух чепчиков от тех, кто плакал, бился головой апстену от новости, что АТБ сваливает на Сахалин.

    В принципе ожидаемо. Сваливает - фсепропало. Остается - а нафиг он нужен

  • икс7

    икс7
    51 минута назад

    я рад что атб остаётся, чепчика нету, а так бы бросил

  • exStudento

    exStudento
    45 минут назад

    Гыга

    Чот не наблюдаю воплей радости, бросания в воздух чепчиков от тех, кто плакал, бился головой апстену от новости, что АТБ сваливает на Сахалин.

    В принципе ожидаемо. Сваливает - фсепропало. Остается - а нафиг он нужен



    Не-не. Погодите. Они ща придут и устроят нытье и по этому поводу

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    43 минуты назад

    потрясающе..банк еще и думать может,,,.заголовки у вас господа

  • Kitten

    Kitten
    37 минут назад

    Какой-то несерьёзный банк. Раз сказали, так и исполнили бы. А получается, что хвост прижали.

  • ИгорьСер

    ИгорьСер
    35 минут назад

    А сколько было соплей от Труша по этому поводу. Речь как всегда шла о намерении и развозили на 99 коментов. А вообще, я рад что головной офис одного из крупнейших банков России находится у нас

  • Kitten

    Kitten
    23 минуты назад

    ИгорьСерА сколько было соплей от Труша по этому поводу. Речь как всегда шла о намерении и развозили на 99 коментов. А вообще, я рад что головной офис одного из крупнейших банков России находится у нас


    А вам то чего радоваться? Или возможно являетесь сотрудником данной организации. В АТБ, что вклады размещать, что кредиты брать у них не выгодно. Так что пусть, хоть на Северный полюс свалят.

  • mikey007

    mikey007
    13 минут назад

    Kitten

    ИгорьСер

    А сколько было соплей от Труша по этому поводу. Речь как всегда шла о намерении и развозили на 99 коментов. А вообще, я рад что головной офис одного из крупнейших банков России находится у нас



    А вам то чего радоваться? Или возможно являетесь сотрудником данной организации. В АТБ, что вклады размещать, что кредиты брать у них не выгодно. Так что пусть, хоть на Северный полюс свалят.


    А его хозяева видимо мутки через этот банк мутят.

    Намерения вон были у банка этого совместно с Корпорациией развития Сах области осваивать бюджет плотно.

    Да видно чето не срослось.

  • Kitten

    Kitten
    10 минут назад

    mikey007
    Kitten

    ИгорьСер

    А сколько было соплей от Труша по этому поводу. Речь как всегда шла о намерении и развозили на 99 коментов. А вообще, я рад что головной офис одного из крупнейших банков России находится у нас



    А вам то чего радоваться? Или возможно являетесь сотрудником данной организации. В АТБ, что вклады размещать, что кредиты брать у них не выгодно. Так что пусть, хоть на Северный полюс свалят.


    А его хозяева видимо мутки через этот банк мутят.

    Намерения вон были у банка этого совместно с Корпорациией развития Сах области осваивать бюджет плотно.

    Да видно чето не срослось.


    Так естественно, что не всё просто так.

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