Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: юбилей ДОСААФ и спортивная гимнастика

24 января утром в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске» побывает председатель регионального отделения ДОСААФ России по Амурской области Александр Боржко. Тема эфира будет посвящена 90-летию ДОСААФ. Ведущие – Татьяна Удалова, Олег Никитин.

Днем на радиостанцию придет гимнастка, олимпийская чемпионка Игр 1988 года в Сеуле Елена Шевченко. Тема беседы с гостьей – «Может ли Россия вернуть лидирующие позиции в спортивной гимнастике». Интервьюер – Екатерина Кузьмина.

Ведущие дневного эфира – Екатерина Кузьмина, Михаил Митрофанов.

Вечером в эфир выйдет благотворительная программа «Близко к сердцу». Гость программы – художественный руководитель хореографического ансамбля «Ровесник» Елена Федина. Ведущие – Михаил Митрофанов, Екатерина Кузьмина.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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