Разъярённый лев серьёзно травмировал сотрудников питомника в Японии

Фото: actualnews.org

ЧП случилось в японском питомнике-студии. На сотрудников учреждения, принадлежащего местной компании Shonan Animal Production напал разъярённый лев. В результате серьёзные травмы получили два человека. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на агентство Kyodo.

Инцидент произошёл в городе Нарита, расположенном недалеко от японской столицы. В службу спасения поступил сигнал о том, что десятилетний хищник при подготовке к проведению съёмок атаковал чистивших его клетку смотрителей. Ранения головы и ног получили 50-летняя женщина и 20-летний молодой человек.

В уборке принимала участие ещё одна сотрудница, ей повезло больше – она отделалась испугом. Сам хищник сидел на цепи, поэтому он не сбежал из клетки. Что стало причиной внезапной агрессии, пока неясно.

Shonan Animal Production разводит и содержит зверей для проведения фото- и телесъёмок. В числе прочих питомцев, здесь есть ещё леопард, лошади, верблюд, зебра, кенгуру, обезьяны, собаки и кошки.

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#животные #происшествия

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