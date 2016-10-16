Благовещенца будут судить за восемь поджогов и двух погибших в огне людей

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44-летний житель Благовещенска сознался в октябрьских поджогах деревянных домов в областном центре. В течение одной ночи – 16 октября 2016 года – загорелись сразу четыре частных строения по улицам Калинина и Заводской. На подозреваемого полицейские вышли позже, после поджога еще одного дома в декабре, закончившегося двумя смертями.

ИА «Амур.инфо» сообщало о двух пожарах в ночь с 15 на 16 октября. В 03:52 загорелся пятиквартирный жилой дом № 35 по улице Калинина. В 04:10 открытый огонь был ликвидирован. А в 05:07 загорелась квартира в одноэтажном пятиквартирном жилом доме № 15 по улице Калинина.

Следующее происшествие случилось также ночью, но уже 6 декабря. В благовещенском переулке Ромненский загорелся частный дом. От отравления угарным газом погибли 60-летний мужчина и 67-летняя женщина. Полицейские установили личность подозреваемого в поджоге, которого взяли под стражу.

Арестованный дал признательные показания. Известно, что мужчина вел асоциальный образ жизни. Его ждет судебно-психиатрическая экспертиза.

«На текущий момент установлена его причастность еще к восьми случаям: семь случаев – поджоги домов, еще один – поджог авто. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье "Убийство двух лиц". Остальные эпизоды присоединены к этому делу. Им также будет даваться оценка», – рассказал старший помощник руководителя областного следственного управления Алексей Лубинский.

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