Найденные близ Усть-Ивановки захоронения отправили на исследование в Стокгольм

Во время раскопок, проводившихся в прошлом году, российские и китайские студенты и школьники нашли 45 могил древних поселенцев в районе села Усть-Ивановка. Амурские археологи считают, что захоронения принадлежат троицким мохэ и датируются приблизительно восьмым веком. Фрагменты найденных останков направили для детального изучения в Стокгольмский университет. Итогами раскопок 2016 года и планами на этот год амурские археологи поделились с журналистами Амур.инфо.

Российские и китайские археологи договорились изучать историю вместе. Договор в прошлом году заключили Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области, Хэйлунцзянский университет и БГПУ. Раскопки вели на территории двух стран – в Китае в поселке Фуюань и на грунтовом могильнике недалеко от левого берега реки Ивановки в Амурской области.

Раскопки были спасательные. Во время наводнения 2013 года часть почвы смыло, потом некоторые артефакты повредили сельскохозяйственной техникой. Летом на этом месте были найдены 52 погребальные конструкции и останки. Часть могил принадлежали троицким мохэ. Подобные единичные захоронения раньше встречались только в Забайкалье и Китае. По предположениям амурских специалистов, они датируются второй половиной восьмого века. Однако сейчас находку передали в Стокгольмский университет, где будет сделана точная экспертиза.

«Троицкие мохэ – это пласт населения, археологическая культура, которая, по сути, сформировалась у нас, в Амурской области. То есть, если говорить более простым языком, троицкие, на мой взгляд, это, возможно, первые амурчане. Какой-то пласт населения пришел, столкнулся с местным населением. Получился такой симбиоз, который мы видим, с определенными культурными традициями, которые мы сейчас видим в регионе и называем троицкие мохэ», – рассказал директор ГАУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия Амурской области» Денис Волков.

В 2017 году российские и китайские ученые проведут на территории Амурской области и провинции Хэйлунцзян археологическую разведку. Они сравнят археологические памятники на территории Зейско-Буреинской равнины. Предварительно исследовать будут отрезок местности от устья реки Зеи до устья реки Буреи. Также планируется, что учащиеся Хэйлунцзянского университета вместе с благовещенцами поедут в Волгоградскую область на поиски останков амурчан, участвовавших в Сталинградской битве.

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#история

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