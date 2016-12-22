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В Приамурье пустят с молотка миллионные авто должников

В Приамурье пустят с молотка миллионные авто должников
Фото: cars.com

23 января судебные приставы проведут открытые торги по продаже арестованного имущества. На аукцион выставят четыре автомобиля. Среди них серый Mersedes Benz модели GL450 2007 года выпуска. Он оценён минимум в 1 миллион 20 тысяч рублей, находится в Благовещенске. Выставлен на торги повторно.

Также у желающих есть шанс приобрести белый автомобиль Hino Profia 1992 года выпуска от белогорского должника. Начальная продажная цена 1 миллион 800 тысяч рублей.

В 614 000 рублей начальной продажной цены оценили красный Nissan Juke 2010 года выпуска, он находится в селе Лозовое Тамбовского района. За 50 000 рублей можно приобрести бордовую Toyota Rav 1994 года выпуска.

Весь транспорт обременён запретом на регистрационные действия, три единицы являются заложенным имуществом.

На декабрьских торгах 2016 года были реализованы автомобиль, два автобуса, помещение магазина, два гаража и птицефабрика. Вырученные средства перечислят взыскателям в счёт погашения долга, сообщает пресс-служба амурского управления ФССП.

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#закон #транспорт

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