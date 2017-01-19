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В Биробиджане вторично судили онлайн-экстремиста

В Биробиджане вторично судили онлайн-экстремиста
Фото: ria-bashkiria.com

В Еврейской автономной области суд вынес приговор 20-летнему жителю Биробиджана по делу об онлайн-экстремизме. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на прокуратуру ЕАО. Как выяснило следствие, это не первое подобное правонарушение молодого человека.

«Биробиджанский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего, ранее судимого местного жителя. Он признан виновным в возбуждении ненависти и вражды, а также в унижении достоинства человека и группы лиц, совершённых с использованием Интернета», – говорится в сообщении областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, в период с июля 2013 года по март 2015-го обвиняемый размещал в соцсети «ВКонтакте» аудио- и видеофайлы, внесённые в Федеральный список экстремистских материалов, а также призывы к насильственным действиям в отношении представителей других национальностей.

Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Тогда фигуранту было назначено наказание в виде лишения свободы на два года условно, с таким же испытательным сроком. В качестве дополнительного наказания суд лишил осуждённого права заниматься какой-либо деятельностью в сфере информационно-телекоммуникационных сетей.

При оглашении нового приговора подсудимый свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно, с таким же испытательным сроком.

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#Дальний Восток #интернет #суды

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