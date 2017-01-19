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23января
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Сегодня, 16:09 0

К концу недели в Приамурье придет циклон

К концу недели в Приамурье придет циклон
Фото: newstracker.ru

В южных регионах Дальнего Востока большую часть этой недели будет солнечно и морозно. Стараниями антициклона в Приамурье в первые дни недели будет от минус 16 до 21 градуса. Но уже в четверг-пятницу на области скажется влияние сибирского циклона.

Как пишут «Метеовести», в сибирские районы к концу недели циклон принесет сухой и холодный воздух из Арктики. Этот же циклон окажет влияние и на погоду в Амурской области – облачность уплотнится, пойдет снег, а столбики термометров прибавят 7-8 градусов к своим показаниям.

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#погода

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