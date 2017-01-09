В Благовещенске два класса гимназии № 1 отправляли на карантин

По данным на 23 января, в одном классе благовещенской гимназии № 1 и в двух группах одного детского сада в Магдагачинском районе временно приостановлен учебно-воспитательный процесс. В первой гимназии с пятницы не учились два класса, но 6 «А» уже приступил к учёбе с понедельника, 23 января. 6 «Б» выходит завтра.

В обоих классах заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями регистрировали у 20 ребят.

Две группы детсада в Магдагачинском районе отправлены на карантин из-за 18 заболевших детей. Полностью закрытых детских дошкольных образовательных учреждений нет. Учебный процесс в высших и средне-профессиональных учебных заведениях осуществляется в штатном режиме.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Амурской области отмечается интенсивное нарастание заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Зарегистрировано 3 007 случаев, на прошлой неделе было уже 2 042 случая. Наиболее интенсивный рост заболеваемости, с темпом прироста в 2 раза, отмечен на территориях Зеи, Архаринского, Бурейского, Зейского и Сковородинского районов.

По данным амурского управления Роспотребнадзора, эпидемический порог превышен на двух административных территориях: в Благовещенске – на 14 % за счёт вовлечения в эпидемический процесс детей от 7 до 14 лет и Зейском районе – на 75 % за счёт высокой заболеваемости организованных детей и взрослых в трёх населенных пунктах – Верхнезейском, Береговом, Тунгале. Заболеваемость по-прежнему определяют вирусы гриппозной этиологии, а также вирусы парагриппа, адено- и РС-вирусы.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает родителей не допускать детей с симптомами ОРВИ в образовательные учреждения и своевременно обращаться к врачу, соблюдать меры, направленные на профилактику ОРВИ и гриппа.

Наряду с сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ традиционно увеличивается количество заболевших внебольничной пневмонией, прежде всего среди детского населения, что требует соблюдения основных мер профилактики.

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