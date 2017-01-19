Кемеровский фотограф на крещенских снимках разглядел «странный феномен»

Фото: news.vse42.ru

Житель Кемерова поделился с редакцией VSE42.Ru фотографиями, на которых таинственным образом проступили черты лица неизвестного человека. Снимки были сделаны во время крещенских купаний на озере Красном в конце прошлой недели.

«Что это? Феномен или дефект на фотографии?» – подписал свои снимки Альберт Богданов.

Он рассказал, что обнаружил необъяснимое явление, когда обрабатывал кадры в Lightroom. По словам фотографа, ранее в его практике ничего подобного не встречалось.

«Сам не знаю что это. Что касается первого фото, возможно, рябь воды с источниками света сыграла такую роль. Со вторым фото такое ощущение, что образ мужчины как будто бы над водоёмом находится и отразился. Но передо мной и рядом никого не было. Если бы даже и был, то заслонял бы объектив», – пояснил автор снимков.

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#праздники #происшествия

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