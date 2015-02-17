Шестого амурчанина собираются судить за публичный призыв к экстремистской деятельности

Прокуратура обвиняет 23-летнего жителя Благовещенска в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В 2016 году за аналогичные преступления были осуждены пять амурчан.

Следствием установлено, что благовещенец, используя персональный компьютер, на своей странице в соцсети «Вконтакте» разместил материалы, которые, согласно комплексной судебной экспертизе, содержат публичные призывы к совершению насилия в отношении группы лиц по расовому и национальному признаку.

23 января 2017 года уголовное дело для рассмотрения по существу прокуратурой Амурской области направлено в Благовещенский городской суд.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ранее за аналогичные преступления амурчане были осуждены условно на полтора и два года. Еще в 2015 году прокуратура отмечала, что количество подобных преступлений увеличилось. В 2014 году количество поступивших и рассмотренных сообщений о преступлениях, связанных с экстремизмом, увеличилось с четырёх до восьми.

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