За 2016 год в Благовещенске и Благовещенском районе в ДТП пострадали 115 детей

Фото: cityreporter.ru

За 12 месяцев 2016 года на территории Благовещенска и Благовещенского района произошло 517 автомобильных аварий с пострадавшими, в которых 13 человек погибли, 709 получили травмы различной степени тяжести. Из этого числа 101 авария произошла с участием несовершеннолетних – 115 из них были травмированы.

46ДТП произошло с детьми-пассажирами, столько же аварий произошло с детьми-пешеходами. Восемь ДТП – с юными велосипедистами и одно – с несовершеннолетним водителем мототранспорта.

В минувшем году наибольшее количество было травмировано несовершеннолетних пассажиров. Всего получили травмы различной степени тяжести 58 юных пассажиров.

Так, в мае 2016 года в Благовещенске мама, управляя автомобилем, экстренно затормозила. В результате ее полуторагодовалый ребенок упал с сиденья. В момент происшествия малыш находился на заднем пассажирском сиденье в переносной люльке для новорожденных, которая не является детским удерживающим устройством. Маленький пассажир получил травмы.

Также за прошлый год было травмировано 48 несовершеннолетних пешеходов. Например, в сентябре 7-летний мальчик-пешеход переходил проезжую часть в не установленном для перехода месте, при этом в 10 метрах от него находился регулируемый пешеходный переход, в результате ребенка сбили. Мальчик-пешеход получил тяжелые травмы.

При этом количество ДТП по вине несовершеннолетних в 2016 году уменьшилось. Всего в прошлом году их произошло 14, остальные случились по вине самих водителей. В 2015 году по вине несовершеннолетних произошло 21 ДТП.

Нередки случаи, когда водители транспортных средств не предоставляют преимущества в движении детям на регулируемых и нерегулируемых перекрестках и пешеходных переходах.

В новом, 2017 году такой факт уже зарегистрирован. В середине января на регулируемом перекрестке улиц Театральной и Кольцевой, водитель, управляя автомобилем Nissan Atlas, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и сбил 8-летнего ребенка, который переходил проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Мальчик-пешеход был травмирован, сообщает благовещенский отдел ГИБДД.

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#происшествия #транспорт

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