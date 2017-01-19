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Без снега и ветра: прогноз погоды в Амурской области на 24 января

Без снега и ветра: прогноз погоды в Амурской области на 24 января
Фото: instagram

В Амурской области 24 января прогнозируют небольшую облачность. Осадков не ожидается. Ночью в отдельных районах появится морозный туман. Ветер западного и юго-западного направления подует со скоростью до 5 метров в секунду, местами – до 10 метров в секунду.

Температура ночью опустится до минус 23-28 градусов, местами до 33-38. Днем термометры покажут 10-15 градусов ниже нуля, местами – 18-23 градуса.

В Благовещенске 24 января буде малооблачно, без осадков. Юго-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура ночью ожидается в пределах 23-25 градусов, днем – 10-12 градусов ниже нуля, сообщают синоптики амурского Гидрометцентра.

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#погода

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