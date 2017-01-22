Хочешь работать на радио?

Пройди Кастинг в Благовещенске 2 февраля в 19:00 в Доме Радио ("Авторадио", "Дорожное Радио", "Эхо Москвы", "Kids FM") и стань ведущим на радио!

Федеральная Школа Радио это:



— Подготовка профессиональных радиоведущих на протяжении 6 лет в 50 городах РФ.



— 3 месяца и 30 уникальных тренингов от популярных теле- и радиоведущих Благовещенска и Москвы, медийных лиц и программных директоров топовых радиостанций.



— Занятия по ораторскому искусству, озвучка рекламных роликов, работа над образом и стилем в эфире и в соц.сетях.



— Практика в эфире уже в процессе обучения. Все студенты пробуют себя у микрофона в качестве линейных ди-джеев, ведущих рубрик, корреспондентов, блоггеров. Стажировки на радиостанциях крупнейших форумов страны ("Территория Смыслов", "Таврида", "Итуруп", "Балтийский Артек").



— Профессиональное демо и сертификат.



— Более 300 выпускников работают в эфире самых известных радиостанций!







Время: 2 февраля, четверг, 19:00.



Место кастинга и обучения: Дом Радио в Благовещенске.



Обязательна регистрация: на сайте, по телефону или в группе Федеральной Школы Радио (Записаться на кастинг https://vk.com/app5708398_-52064362)!



Сайт — школарадио.рф (КРУГЛОСУТОЧНО)



Телфон — 8 [800] 333 43 02 (ПН-ПТ с 9:00-до 18:00 по Мск)



Официальная группа ВКонтакте — vk.com/radioschoolru

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