Минсельхоз: Амурская область получит право экспортировать пшеницу в Китай

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Россия и Китай планируют в I квартале текущего года подписать протоколы поставок российской гречихи, овса, подсолнечника, семян льна в КНР. Проекты протоколов предусматривают возможность поставок этих культур из всех регионов РФ. Об этом ТАСС рассказал глава российского Минсельхоза Александр Ткачёв.

«В соответствии с положениями проектов протоколов, регулирующих поставки из России в Китай гречихи, овса, подсолнечника, семян льна, которые планируется подписать в первом квартале 2017 года, требование китайской стороны о поставках указанных культур из определённых субъектов Российской Федерации отсутствует, то есть смогут поставлять все заинтересованные субъекты РФ», – сообщил министр.

По его словам, Минсельхоз РФ продолжает системную работу по допуску российского зерна на рынок КНР.

«Достигнута договорённость о возможном расширении перечня российских регионов, имеющих право экспортировать пшеницу и включении в него Челябинской и Амурской областей», – пояснил он.

Глава ведомства также отметил, что с просьбой включения в перечень регионов-экспортёров пшеницы в Китай в конце прошлого года обратилась Курганская область.

По информации министерства, в 2016 году Россия экспортировала в Китай 756 тысяч тонн зерна, что на 6 % превысило результат предыдущего года (714 тысяч тонн).

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#Дальний Восток #Китай #сельское хозяйство

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