В Амурской области сократились объемы строительства жилья

Фото: www.altai.aif.ru

В течение 2016 года на территории Амурской области организации всех форм собственности построили 3 810 квартир. Общая площадь введенного жилья составила 212,2 тысячи квадратных метров – это 81,2 % в сравнении с 2015 годом, сообщает Амурстат.

Снижение темпов строительства идет не первый год: в 2015 году по сравнению с уровнем 2014 года ввод жилья сократился на 23,9 %.

От общего объема введенного в области жилья только 12,9 % построено за счет собственных или заемных средств населения. В 2015 году этот показатель был заметно выше – 18,3 %.

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#строительство #экономика

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