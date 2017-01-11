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Сегодня, 14:06 14

В Амурской области сократились объемы строительства жилья

В Амурской области сократились объемы строительства жилья
Фото: www.altai.aif.ru

В течение 2016 года на территории Амурской области организации всех форм собственности построили 3 810 квартир. Общая площадь введенного жилья составила 212,2 тысячи квадратных метров – это 81,2 % в сравнении с 2015 годом, сообщает Амурстат.

Снижение темпов строительства идет не первый год: в 2015 году по сравнению с уровнем 2014 года ввод жилья сократился на 23,9 %.

От общего объема введенного в области жилья только 12,9 % построено за счет собственных или заемных средств населения. В 2015 году этот показатель был заметно выше – 18,3 %.

Просмотров всего: 801

#строительство #экономика

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Так строить не для кого уже.

  • ИгорьСер

    ИгорьСер
    2 часа назад

    Зачем больше...

  • Акционер2016

    Акционер2016
    2 часа назад

    горшочек не вари

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Прокатитесь по новостройкам ночером и посмотрите свет в окнах.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    ИгорьСер

    Зачем больше...



    Действительно, незачем, верно?.. твой начальник область убивает, люди в квартирах старых живут, ожидая, когда ж умрёт родственник, чтобы нормально въехать в дом, 60-70-х годов постройки. Люди в бараках живут, на новое жильё денег нет, а то, что предлагается государством, это вообще беда. Их барак 60 лет простоял. а это "новое" жильё" и десяти лет не простоит.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    [blockquote=Сергей Труш]

    ИгорьСер

    Зачем больше...



    Действительно, незачем, верно?.. твой начальник область убивает, люди в квартирах старых живут, ожидая, когда ж умрёт родственник, чтобы нормально въехать в дом, 60-70-х годов постройки. Люди в бараках живут, на новое жильё денег нет, а то, что предлагается государством, это вообще беда. Их барак 60 лет простоял. а это "новое" жильё" и десяти лет не простоит.

    Вы вообще поняли о чем вы? Я тоже считаю, что зачем строить больше????? Куча новостроек пустующих, квартиры не очень то продаются за такой ценник и такие ставки по ипотекам, причем тут люди ютящиеся в хрущевках????? Если бы жилье строили и раздавали бесплатно, тогда пускай конечно строят и домофонд у нас обновляется...А так, действительно,ЗАЧЕМ? когда все эти квартиры строятся на продаж???????

  • Пресс Пескова на коньках.

    Пресс Пескова на коньках.
    2 часа назад

    Прожил 50 лет, всю жизнь на государя тружусь, зарплата минимум. на квартиру не заработал даже себе, не говоря о детях. Ипотеку страшно, без куска хлеба будешь десятилетия, можешь в любой момент без работы остаться.

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Альбин, это твоя печень и 10 лет не продержится... Может твой начальник начнет шевелить своей жирной, чтобы помогать региону? Согласись, он же может, но не хочет. Из за личной неприязни. Да и ваша партия говорила в Заксе о "слишком социальнонаправленный" бюджете области, не? Так что со своими идеалистами в Швейке язык прикусите, а то слюной и дешевой игрой в "активную гражданскую позицию" всех достали на форуме.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    жизньжизниьжизнь

    [blockquote=Сергей Труш]

    ИгорьСер

    Зачем больше...



    Действительно, незачем, верно?.. твой начальник область убивает, люди в квартирах старых живут, ожидая, когда ж умрёт родственник, чтобы нормально въехать в дом, 60-70-х годов постройки. Люди в бараках живут, на новое жильё денег нет, а то, что предлагается государством, это вообще беда. Их барак 60 лет простоял. а это "новое" жильё" и десяти лет не простоит.

    Вы вообще поняли о чем вы? Я тоже считаю, что зачем строить больше????? Куча новостроек пустующих, квартиры не очень то продаются за такой ценник и такие ставки по ипотекам, причем тут люди ютящиеся в хрущевках????? Если бы жилье строили и раздавали бесплатно, тогда пускай конечно строят и домофонд у нас обновляется...А так, действительно,ЗАЧЕМ? когда все эти квартиры строятся на продаж???????



    Я? Я ОТЛИЧНО понимаю, о чём говорю, мне ВРАТЬ не приходится, а посему мысли излагаю по существу вопроса. Квартиры "не очень продаются" в следствие того, что нет ни путёвой программы строительства, ни экономического и социального роста. Люди ютящиеся в Хрущёвках не могут себе позволить жильё, и рынок недвижимости на это реагирует. Объёмы строительства падают. О чём это говорит? О падении экономики в регионе. Программы развития кооперативного жилья в стране есть, принято правительством, а местные власти настойчиво игнорируют участие в этих программах. От чего рынок недвижимости перегрет, спроса на 3-х комнатные квартиры нет, а нормальных, адекватных "двушек" и однокомнатных квартир рынок предложить не может, равно как и ипотечную ставку тоже.

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Сергей Труш

    жизньжизниьжизнь

    [blockquote=Сергей Труш]

    ИгорьСер

    Зачем больше...



    Действительно, незачем, верно?.. твой начальник область убивает, люди в квартирах старых живут, ожидая, когда ж умрёт родственник, чтобы нормально въехать в дом, 60-70-х годов постройки. Люди в бараках живут, на новое жильё денег нет, а то, что предлагается государством, это вообще беда. Их барак 60 лет простоял. а это "новое" жильё" и десяти лет не простоит.

    Вы вообще поняли о чем вы? Я тоже считаю, что зачем строить больше????? Куча новостроек пустующих, квартиры не очень то продаются за такой ценник и такие ставки по ипотекам, причем тут люди ютящиеся в хрущевках????? Если бы жилье строили и раздавали бесплатно, тогда пускай конечно строят и домофонд у нас обновляется...А так, действительно,ЗАЧЕМ? когда все эти квартиры строятся на продаж???????



    Я? Я ОТЛИЧНО понимаю, о чём говорю, мне ВРАТЬ не приходится, а посему мысли излагаю по существу вопроса. Квартиры "не очень продаются" в следствие того, что нет ни путёвой программы строительства, ни экономического и социального роста. Люди ютящиеся в Хрущёвках не могут себе позволить жильё, и рынок недвижимости на это реагирует. Объёмы строительства падают. О чём это говорит? О падении экономики в регионе. Программы развития кооперативного жилья в стране есть, принято правительством, а местные власти настойчиво игнорируют участие в этих программах. От чего рынок недвижимости перегрет, спроса на 3-х комнатные квартиры нет, а нормальных, адекватных "двушек" и однокомнатных квартир рынок предложить не может, равно как и ипотечную ставку тоже.



    Я тебе больше скажу, это проблема не только региона, это проблема страны в целом, и ситуация такая в результате санкций о которых ты видимо не слышал.

    Ты не ответило, почему твой БигБосс сидящий в Москве не выполняет своих обязательств? Как председ комитета по развитию ДВ должна же происходить какая то помощь? Хотя нет, что за чушь... А еще в его обязанности, как депутат ГД, входит посещение Амурской области не менее раза в месяц. Что то не видно нашего выдвиженца. Так что об эффективности работы взгляни на себя для начала

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Естественно сократились, кто-то ожидал увеличения в кризис?

  • Noir

    Noir
    17 минут назад

    Финансово-экономический кризис в современной России:

    Валютный кризис в России (с 2014 года).

    Финансово-экономический кризис в России (2008—2010).

    Финансово-экономический кризис в России (1998).

    Когда не кризис будет? Это все втюхивания про кризис, а в перерывах (с 2010-2014 подготовка к Олимпиаде в Сочи) находятся другие отмазки. Нету в стране хозяина, на мировой арене там да держится достойно, а в стране развал.

  • АнТиТруш

    АнТиТруш
    5 минут назад

    так пора брать квартиру или можно еще подождать ?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    39 секунд назад

    Старший в классе

    Естественно сократились, кто-то ожидал увеличения в кризис?



    КТО создал кризис? :)))) Поведай.

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