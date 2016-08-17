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23января
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Сегодня, 14:03 26

Благовещенского кота-экстрасенса захотели купить за 5 миллионов

Благовещенского кота-экстрасенса захотели купить за 5 миллионов

Кот, наделённый, по версии его хозяина, чудо-способностями, в скором времени уйдёт в новые руки. Владелец обратился в редакцию ИА «Амур.инфо» и сообщил, что скоро его заберёт новая хозяйка. Женщина из другого региона готова купить пушистого за 5 миллионов. И, по словам амурчанина, 50 000 рублей уже ему отдала в качестве залога.

«Девушка прочитала новость на вашем сайте, ей как раз был нужен кот для работы. Я так понял, покупательница имеет отношение к экстрасенсорике. А тут нашла меня, сначала торговались. Сошлись на пяти миллионах. Сделка назначена на ближайшие дни. Задаток я получил – 50 000 рублей. Девушка приезжала, смотрела кота. Была в полном антураже, с картами и прочим», – рассказал Дмитрий.

«Так кот меня достал: съедает всё, читает мои мысли – здесь я так поступил, здесь плохо, ещё что-то. Настоящий экстрасенс!» – поделился владелец.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» связался с будущей хозяйкой британского короткошёрстного, чтобы подтвердить, реальна ли покупка.

«Нет, ну, позвольте, я не вчера родилась, я кота видела, всё серьёзно. Я чисто случайно наткнулась на информацию, тоже были мысли, что это развод. Но я два дня с котом общалась, приезжала. Ума хозяин этому коту не даст. Любая работа означает отдачу. Так у меня будет кот, он поможет. Я, конечно, не знаю вашего отношения к своей деятельности, но если люди могут обладать способностями, то почему же животные не могут?! Любые животные существа видят сущности, чувствуют присутствие», – поделилась покупательница.

Своё имя она пожелала не предавать огласке, отметив, что работает с серьёзными людьми, тем более что на кону такая большая сумма. Девушка сейчас находится в Амурской области в гостях, а сама из другого региона, который тоже предпочла не называть.

Просмотров всего: 2650

#животные #юмор

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Комментарии
Показать все (26) Обсудить на форуме
  • Алгебра

    Алгебра
    3 часа назад

    Почитала и эту новость и прежнюю про кота, так и не поняла, что умеет этот кот? Особенно интересно, как хозяин узнал, что кот читает его мысли? Он ему рассказал?)))

  • позитивный

    позитивный
    3 часа назад

    а говорил не дешевле 17 продаст..

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    3 часа назад

    ерунда полная, придумывают- веселится народ

  • Нина14312

    Нина14312
    2 часа назад

    За такие деньги я бы своего кота не то, что продала, бежала бы с лентами и шарами.

  • Нина14312

    Нина14312
    2 часа назад

    А вообще на любую хрень найдется покупатель. Богатеи уже не знают как себя развлечь

  • Акционер2016

    Акционер2016
    2 часа назад

    куплю слона

  • Петрухина

    Петрухина
    2 часа назад

    В первой статье хозяин - Алекс, здесь уже Дмитрий...

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Я в доле.

  • банбан

    банбан
    2 часа назад

    два де...а это сила))

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    АИ, что за бред печатаете??

  • Дуshка

    Дуshка
    2 часа назад

    Что я сейчас прочитала?

  • сибирячка

    сибирячка
    2 часа назад

    я бы своего кота ни за какие деньги не продала бы

  • Dzhur

    Dzhur
    2 часа назад

    Остановите планету, я сойду. -_-

  • Влад777

    Влад777
    2 часа назад

    Такое чувство, что в нашем городе главный людской порок это Зависть! Какая разница какой кот, и что он может! Ну люди же покупают старинные монеты например, и вывыливают за это кучи денег

  • Пресс Пескова на коньках.

    Пресс Пескова на коньках.
    2 часа назад

    Продам своего кота на пару лямов дешевле, лечит душу.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    Влад777

    Такое чувство, что в нашем городе главный людской порок это Зависть! Какая разница какой кот, и что он может! Ну люди же покупают старинные монеты например, и вывыливают за это кучи денег



    Проблема в том, что это пишут всякую ерунду, лапшу на уши вешают...В первой статье хозяина звали Алекс-перечитал, здесь Дмитрий...Вам самому не обидно? Что читателей за лохов держут?

  • Влад777

    Влад777
    2 часа назад

    А вы думаете корреспонденты такие дураки что не могут имя запомнить? Зато в объВлении человек мог себя назвать как угодно, а представиться по своему имени только сейчас.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    Влад777

    А вы думаете корреспонденты такие дураки что не могут имя запомнить? Зато в объВлении человек мог себя назвать как угодно, а представиться по своему имени только сейчас.



    Вот именно, что вроде бы не дураки и сайт не юмористический, так сначала проверьте все, если не уверенны, то не пишите, что попало. А то так как то некрасиво получается, как сплетни и слухи печатают...Я тоже могу сейчас объявление выложить о продаже космического лечебного помета своего кота и при этом рассказать корреспондентам , что лично президент приехал ко мне, вот сидим на кухне чай пьем, а завтра открываем производство

  • talkative

    talkative
    2 часа назад

    Вы посмотрите сколько просмотров у этой новости! Браво автору!

  • ROP_35

    ROP_35
    1 час назад

    В первой статье: поделился хозяин под ником Алекс, а тут написано: рассказал Дмитрий. Ни чего не вижу плохого. у меня же ник ROP_35, а зовут то по другому.)))

  • володька

    володька
    1 час назад

    это сколько же получают экстрасенсы что купить кота за 5 лямов не проблема.. молодцы ребята. эх что я пошел в строители а не в экстрасенсы.. обвешался бы сейчас бусами-амулетами и дурил людям головы)))))

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    А че уже первое апреля??

  • Джули73

    Джули73
    54 минуты назад

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  • Джули73

    Джули73
    51 минута назад

    Йошкин кит - читайте, и НТВ включить не забудьте

  • Старший в классе

    Старший в классе
    49 минут назад

    Кот за 5 млн? Куда катится мир

  • Джули73

    Джули73
    40 минут назад

    Ну если судить по нашим З/П, то да, многовато. Но у нас в стране, еще пока не все "последний хер без соли доедают" )))

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