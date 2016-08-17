Благовещенского кота-экстрасенса захотели купить за 5 миллионов

Кот, наделённый, по версии его хозяина, чудо-способностями, в скором времени уйдёт в новые руки. Владелец обратился в редакцию ИА «Амур.инфо» и сообщил, что скоро его заберёт новая хозяйка. Женщина из другого региона готова купить пушистого за 5 миллионов. И, по словам амурчанина, 50 000 рублей уже ему отдала в качестве залога.

«Девушка прочитала новость на вашем сайте, ей как раз был нужен кот для работы. Я так понял, покупательница имеет отношение к экстрасенсорике. А тут нашла меня, сначала торговались. Сошлись на пяти миллионах. Сделка назначена на ближайшие дни. Задаток я получил – 50 000 рублей. Девушка приезжала, смотрела кота. Была в полном антураже, с картами и прочим», – рассказал Дмитрий.

«Так кот меня достал: съедает всё, читает мои мысли – здесь я так поступил, здесь плохо, ещё что-то. Настоящий экстрасенс!» – поделился владелец.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» связался с будущей хозяйкой британского короткошёрстного, чтобы подтвердить, реальна ли покупка.

«Нет, ну, позвольте, я не вчера родилась, я кота видела, всё серьёзно. Я чисто случайно наткнулась на информацию, тоже были мысли, что это развод. Но я два дня с котом общалась, приезжала. Ума хозяин этому коту не даст. Любая работа означает отдачу. Так у меня будет кот, он поможет. Я, конечно, не знаю вашего отношения к своей деятельности, но если люди могут обладать способностями, то почему же животные не могут?! Любые животные существа видят сущности, чувствуют присутствие», – поделилась покупательница.

Своё имя она пожелала не предавать огласке, отметив, что работает с серьёзными людьми, тем более что на кону такая большая сумма. Девушка сейчас находится в Амурской области в гостях, а сама из другого региона, который тоже предпочла не называть.

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#животные #юмор

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