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Якутский бизнесмен обстрелял машину скорой помощи, приехавшую к нему по вызову

Якутский бизнесмен обстрелял машину скорой помощи, приехавшую к нему по вызову
Фото: ria.ru

Якутский предприниматель, работающий в сфере ритуальных услуг, обстрелял из ружья машину скорой помощи. Медики приехали к нему по вызову родственников, обеспокоенных неадекватным поведением главы семьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

Инцидент произошёл в субботу, 21 января, в городе Алдан. По словам жены и сына бизнесмена, мужчина начал ходить по дому с ружьем и вести себя «агрессивно и неадекватно», чего раньше за ним не наблюдалось. Недолго думая, члены семьи вызвали полицию и бригаду скорой помощи, а затем ушли из дома.

На место происшествия прибыли работники скорой помощи – фельдшер и водитель, а также наряд полиции в количестве пяти человек.

«Через непродолжительное время после их прибытия мужчина открыл окно дома и прицелился в сторону автомобиля скорой помощи, в которой находился водитель», – рассказали в СКР. Сначала агрессивный хозяин дома произвёл один выстрел в воздух, затем трижды выстрелил в сторону машины медиков.

Правоохранители среагировали незамедлительно. Один из полицейских, согласно инструкции, произвёл предупредительный выстрел в сторону возмутителя спокойствия, потребовав бросить оружие. Мужчина просьбу проигнорировал. Тогда страж порядка повторно выстрелил в него, ранив в плечо и живот. Благодаря чётким действиям полиции больше никто в этой истории не пострадал. Мужчина доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжёлое.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту стрельбы.

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#происшествия

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