Новости «Тында-ТВ» возвращаются в эфир

В понедельник, 23 января, в эфир старейшей негосударственной телекомпании Амурской области – «Тында-ТВ» – вернётся выпуск новостей. Информацию об этом ИА «Амур.инфо» подтвердил директор Александр Еремеев. Как выяснилось, муниципалитет выделил деньги на поддержание новостного выпуска.

О ситуации, сложившейся в тындинской телекомпании, подробно сообщало ИА «Амур.инфо». Несколько месяцев горожане жили без выпусков о событиях. Новости ушли в отпуск летом и только сейчас возвращаются. Работа была прекращена из-за финансовых проблем. Тревогу били жители, местных новостей не хватало.

В ситуации обещали разобраться областные власти. Так, министр информационной политики региона Герман Желябовский, отвечая на вопросы в ходе онлайн-конференции, заявил, что «разбрасываться средствами массовой информации просто из-за нежелания принимать решения и нести ответственность никто не позволит».

Программа «Наши новости» возобновит выход в эфир в 19 часов 23 января. И далее будет выходить по понедельникам, средам и пятницам, то есть три раза в неделю. «Муниципалитет нашёл 500 000 рублей и заложил эту сумму из бюджета на финансирование. Правда, на аренду требуется 48 тысяч в месяц, тем не менее это поддержка. Мэр пообещал, что не оставит ситуацию, и вот не оставил», – сообщил ИА «Амур.инфо» директор «Тында-ТВ» Александр Еремеев. В компании надеются и на дальнейшую поддержку.

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