В Благовещенске начали судить экс-главу управления ФССП и его заместителя

В Благовещенске начался суд над экс-руководителями амурского управления Федеральной службы судебных приставов. Владимир Дубина и его заместитель Виктор Шульга находятся под следствием с октября 2015 года. 23 января 2016 года прошло первое судебное заседание. Сегодня прокурор зачитывает обвинительное заключение. Экс-чиновники замешаны в скандале с премиями.

Как сообщил Амур.инфо пресс-секретарь городского суда Александр Воронин, судебный процесс займёт длительное время, возможно, около полугода, но это зависит от многих факторов. Когда будет следующее заседание, ещё неизвестно. Всё будет зависеть от того, на чём завершится текущее, возможно, прокуроры не успеют зачитать обвинительное заключение и продолжат на следующем.

В августе 2015 года амурские судебные приставы написали письмо президенту РФ, в котором пожаловались, что их квартальная премия в 1 000 раз меньше, чем у начальства. В руководстве амурского управления службы судебных приставов позже опровергли эту информацию.

Но 6 октября 2015 года руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области Владимир Дубина и один из его заместителей были задержаны. В тот же день в отношении Владимира Дубины, его заместителя и начальника финансово-экономического отдела возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

7 октября 2016 года Благовещенский городской суд вынес решение об отстранении от должности руководителя областного управления ФССП России Владимира Дубины. Вслед за ним суд отстранил от должностей двух других подозреваемых. Занимаемых постов лишились заместитель руководителя управления Виктор Шульга и начальник отдела финансово-экономического и материально-технического обеспечения УФССП России по Амурской области Наталья Смирнова.

В феврале 2016 года экс-руководителям управления ФССП предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, должностные лица, зная о наличии возникшей за период 2005-2014 годов задолженности по заработной плате перед работниками трёх районных отделов УФССП в общей сумме более 5,7 миллиона рублей, получили 5 миллионов рублей из ФССП России для погашения данной задолженности.

При этом соучастники выплатили возникшую задолженность только действующим сотрудникам за период с 2011 по 2014 год в общей сумме около 2,3 миллиона рублей, а остальные средства – более 3,4 миллиона рублей – использовали как средства экономии по фонду оплаты труда, получив за счёт этого повышенные премии по итогам 2014 года.

В 2015 году, узнав о проводимых проверочных мероприятиях, Владимир Дубина принял решение о погашении имеющейся задолженности перед сотрудниками управления из фонда оплаты труда 2015 года, не выплатив им предусмотренную законодательством Российской Федерации премию по итогам работы во втором квартале 2015 года.

В ноябре 2016 года по уголовному делу дали обвинительное заключение.

По версии следствия, своими действиями руководитель управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Амурской области, его заместитель и начальник финансово-экономического отдела данного управления существенно нарушили права и законные интересы граждан, а также охраняемые законом интересы государства.

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