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В Благовещенске проведут благотворительный концерт в помощь больным детям

В Благовещенске 25 февраля в 19:00 в Амурском доме народного творчества пройдет благотворительный музыкальный вечер. Его организуют в помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Все собранные на концерте деньги пойдут на лечение маленьких амурчан.

Средства направят на лечение 5-летнего Найка Бенцеля. У мальчика диагноз ДЦП, спастический тетрапарез. Общая сумма средств, которые необходимо собрать – 1 100 000 рублей. На сегодня собрано 900 000 тысяч.

Также деньги отдадут родителям 10-месячного Вячеслава Сараева. Ребенку поставили диагноз – ДЦП, органическое поражение головного мозга, спастический тетрапарез, задержка моторного и психоречевого развития, симптоматическая фокальная эпилепсия. Всего необходимо собрать 160 тысяч рублей, из них собрано чуть больше 43 тысяч.

На благотворительном концерте в помощь детям выступят творческие коллективы благовещенской музыкальной школы. В исполнении камерного оркестра «Primavera», ансамблей «Нюанс», «Скрипунелла», Little Band, «Каприс» прозвучат произведения российских и зарубежных композиторов.

Также организаторы мероприятия совместно с благотворительным фондом помощи детям с онкогематологическими заболеваниями «Добро без границ» ищут спонсоров которые помогут построить детскую площадку для Благовещенского детского онкологического отделения». Телефон для связи: 8-929-491-14-07.

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#дети #здоровье #концерты

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