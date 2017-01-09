У певицы Пелагеи и хоккеиста ЦСКА Телегина родилась дочь

Фото: starslife.ru

Певица Пелагея и нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Иван Телегин стали мамой и папой. Счастливое событие произошло в субботу, 21 января, сообщает ТАСС. О прибавлении в семье рассказал сам Телегин.

«У меня вчера вечером родилась девочка, назвали Таисией. Меня поздравили. Она чувствует себя хорошо, ей подарили куколку-неваляшку», – рассказал в воскресенье Иван сразу после полуфинала матча всех звёзд Континентальной хоккейной лиги.

Иван Телегин и Пелагея Ханова тайно сыграли свадьбу в июне 2016 года. У 24-летнего хоккеиста уже есть сын от гражданского брака, для 30-летней Пелагеи это первый ребёнок.

В прошлом году Иван завоевал бронзовые медали чемпионата мира в России, а также вошёл в состав национальной команды на Кубок мира в Канаде, где подопечные Олега Знарка дошли до полуфинала.

Пелагея – известная исполнительница русских народных песен и романсов. Выступала в роли наставницы в нескольких сезонах телевизионного шоу «Голос», а также в конкурсе «Голос. Дети». Певица присутствовала на всех играх сборной России на минувшем чемпионате мира, болея за своего супруга. А на открытии турнира исполнила гимн страны.

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