Амурская область заняла последнее место в ДФО в рейтинге социальной привлекательности

Приамурье оказалось на девятом, последнем месте рейтинга социальной привлекательности субъектов Дальневосточного федерального округа. Данные подготовило РИА Новости. Индекс привлекательности региона составил 35,85. На первом месте оказался Камчатский край (51,99), на втором – Хабаровский (50,12), на третьем – Магаданская область (49,6).

Четвёртое место занял Чукотский автономный округ (49,4), пятое – Приморский край (45,71), шестое – Сахалинская область (45,18), седьмое – Якутия (41,98), восьмое – Еврейская автономная область (36,05).

Индекс социальной привлекательности вычислялся путём суммирования оценок, полученных субъектами ДВФО по различным показателям на основании данных Росстата, Центробанка РФ, Минздрава РФ и Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Амурская область по уровню благосостояния населения оказалась на седьмом месте. 0,145 % от всего населения имеют денежные доходы ниже величины прожиточного минимума. В среднем на одного амурчанина приходится 88,2 тысячи рублей вкладов (депозитов) физических лиц в банках.

В группе «Рынок труда и безработица» регион на восьмом месте. Уровень безработицы в Приамурье – 6 %, среднее время поиска работы безработными – 9,1 месяца.

Также на восьмом месте регион в группе по оценке жилищных условий. 24,3 квадратного метра приходится на одного амурчанина. 7 % - доля ветхого и аварийного фонда в общей площади жилого фонда. 54,4 % – доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства. 93 % населения обеспечены питьевой водой.

Доступность жилья, отношение годовых доходов населения к стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке – 6,6. Отношение среднедушевых денежных доходов населения к стоимости ЖКУ на квадратный метр площади жилья – 180,8.

На восьмом месте Приамурье в группе «Демографическая ситуация». Коэффициент естественной убыли населения, -0,5 промилле. 13,1 промилле – коэффициент рождаемости.

Оценка по группе «Здоровье и медицинское обслуживание населения» у Приамурья – седьмое место. 67,3 года – ожидаемая продолжительности жизни при рождении. 17,4 % амурчан занимаются спортом. На 1 000 родившихся показатель младенческой смертности – 5,3.

8,6 – показатель перинатальной смертности на 1 000 родившихся живыми и мёртвыми. 704,2 - число умерших на 100 тысяч человек трудоспособного возраста. На 10 000 амурчан приходится 55,4 врача. 2 092,3 – количество посещений на одного врача. На 100 000 человек 1 024,5 больничных койки. Доля выездов бригад скорой медпомощи, доезжающих до места вызова в течение 20 минут – 93,4 %. Доля выездов бригад скорой медпомощи, доезжающих до места ДТП в течение 20 минут – 91,4 %.

В группе «Образование» Амурская область на седьмом из девяти мест. 23,2 % амурчан в возрасте до 72 лет имеют высшее профессиональное образование. 2,4 % не имеют основного общего образования. На тысячу детей в Приамурье приходится 625,1 места в дошкольных образовательных организациях.

На одного педагогического работника в регионе приходится 12,8 ученика. 5,1 дошколят ходят в сады, находящиеся в аварийном состоянии или требующие капитального ремонта. 22,7 % школьников в Приамурье учатся во вторую смену.

77,9 % – доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения. Здания 23,8 % государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

На шестом месте Приамурье в рейтинге по оценке транспорта и связи.

45,1 километра дорог приходится на 1 000 квадратных метров. 75,6 % от общего числа дорог – дороги с твёрдым покрытием. На 100 километров дорог приходится 1,2 АЗС. 80,7 километра железнодорожных путей приходится на 10 000 квадратных метров территории. 67,1 % – доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств. 84,4 % населённых пунктов – телефонизированы.

По показателю криминогенной ситуации и безопасности регион на последнем, девятом месте. На тысячу амурчан приходится 24 преступления и 20,2 потерпевших. На тысячу машин – в Приамурье 4,5 ДТП. Смертность от внешних причин – утоплений, переохлаждений, гибели при ДТП, на пожарах и других – в Приамурье равна 213,1 на 100 000 человек. Число травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин на 1 000 амурчан – 89,8.

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