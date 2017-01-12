Состояние курсанта, пытавшегося застрелиться, ухудшилось

18-летний курсант ДВОКУ, который 20 января пытался покончить с собой, по-прежнему находится в коме в реанимации областной клинической больницы. «Состояние крайней степени тяжести с отрицательной динамикой», – сообщили корреспонденту Амур.инфо в медучреждении.

По информации Амур.инфо, в Благовещенск прилетел отец курсанта. Семья живет в городе Нижнеудинске Иркутской области.

Как сообщало Амур.инфо, 20 января учащийся первого курса ДВОКУ заступил во внутренний караул на полигоне и вскоре после этого совершил попытку самоубийства, выстрелив в себя из автомата. Пуля прошла навылет: от одного виска до другого.

Курсанта доставили в реанимационное отделение областной клинической больницы. В училище предполагают, что причиной случившегося могли стать отношения с девушкой. 12 января молодой человек вернулся из отпуска из своего родного города. На этот факт указывают смс-сообщения, обнаруженные у него в телефоне.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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