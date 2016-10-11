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В Samsung назвали официальную причину возгораний смартфонов Galaxy Note 7

В Samsung назвали официальную причину возгораний смартфонов Galaxy Note 7
Фото: macdigger.ru

Южнокорейская компания Samsung официально назвала «нестандартную конструкцию» аккумуляторов и недочёты в процессе сборки причиной самопроизвольных возгораний смартфона Galaxy Note 7. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Инженеры Samsung вместе с независимыми экспертами обследовали более 200 тысяч телефонов и 30 тысяч аккумуляторов, детально изучили аппаратную и программную составляющие злополучного устройства. Также проверке были подвергнуты сборка и доставка в места продаж. Компания принесла извинения покупателям, бизнес-партнёрам и мобильным операторам, пообещав ввести многоуровневый протокол безопасности и впредь не допустить возникновения подобных проблем.

В сентябре прошлого года, всего через два месяца после старта продаж, руководство Samsung приняло решение об отзыве более 2,5 миллиона потенциально опасных смартфонов. Причиной для такого шага стали участившиеся случаи возгораний и взрывов. В конечном итоге Galaxy Note 7 был снят с производства.

Инвестиционный банк Credit Suisse оценил убытки фирмы от «взрывающегося смартфона» в 17 миллиардов долларов.

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#технологии

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