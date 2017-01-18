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23января
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Сегодня, 10:43 0

Учёные: современное мороженое может вызвать рак и болезни сердца

Учёные: современное мороженое может вызвать рак и болезни сердца
Фото: nimfa-ekb.ru

Американские учёные пришли к выводу, что любовь к мороженому может привести к ряду сердечно-сосудистых заболеваний. Всему виной – пищевые добавки, которые содержит холодное лакомство, утверждают специалисты. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Эксперты обращают внимание на то, что именно в мороженое в последнее время всё чаще добавляют опасные пищевые добавки. Это, считают исследователи, чревато серьёзными последствиями – онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Для того чтобы уменьшить риск, учёные выступили с предложением добавлять в мороженое полифенол – антиоксидант, который может уберечь сердце от инсульта.

Известно, что данное вещество содержится в больших количествах в орехах, сухофруктах, а также в какао. Также американские специалисты предложили выпускать полифенол отдельно в виде лекарственных средств (таблетированных), чтобы люди могли употреблять его без примесей в чистом виде.

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#жизнь #здоровье #наука #США

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