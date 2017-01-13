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Юные благовещенские хоккеисты привезли победу из Китая

Юные благовещенские хоккеисты привезли победу из Китая

В китайском городе Цицикар завершился международный детский турнир по хоккею с шайбой среди детей 2007-2008 годов рождения. В нём принимали участие восемь команд из трех стран: России, Южной Кореи и Китая. От России были приглашены две амурские команды – благовещенская команда «Форвард» и свободненская команда «Союз».

Команды в цицикарском турнире были разбиты на две группы. В своей группе «Форвард» выиграл все матчи. Команда вышла в финальную стадию турнира, где в решающем матче встретилась со сверстниками из столицы Китая Пекина. В итоге в финальном поединке амурские хоккеисты оказались сильнее, победив 6:2.

Свободненская команда «Союз», которая выступала в другой группе, по итогам соревнований оказалась на шестом месте, сообщает министерство по физической культуре и спорту Амурской области.

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#спорт

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