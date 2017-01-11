«Единая Россия» выделит деньги на благоустройство дворов

Фото: пресс-служба правительства области

21-22 января в Москве прошел XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия», в котором приняли участие амурские единороссы. Приамурье представили два избранных делегата – секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Тихончук и секретарь первичного отделения партии, директор школы села Максимовка Октябрьского района Сергей Капалин.

Для участия в мероприятии также были приглашены губернатор Приамурья Александр Козлов, член Генерального совета партии, мэр Белогорска, секретарь местного отделения партии Станислав Мелюков, председатель Законодательного собрания Амурской области, руководитель региональной общественной приемной партии Константин Дьяконов, руководитель регионального исполнительного комитета Елена Ковальская, мэр города Благовещенска Валентина Калита, член регионального координационного совета сторонников партии, директор Благовещенской школы № 5 Елена Зубрицкая, сенаторы Совета Федерации Александр Суворов и Александр Коряков.

В первый день съезда гости работали на дискуссионных площадках, посвященных реализации разделов предвыборной программы «Единой России» и острым социально значимым темам, которые волнуют население всей страны. На семи дискуссионных площадках вместе с первичными, местными отделениями, вместе с экспертами, членами правительства участники съезда проанализировали, что уже удалось сделать, что предстоит сделать в краткосрочной и долгосрочной перспективе для достижения заданного результата.

Во второй день съезда «Единой России» перед делегатами и приглашенными выступил председатель партии Дмитрий Медведев. Он подвел итоги пятилетней работы и обозначил направления в работе на предстоящий период. Лидер «Единой России» отметил успешность реализации партийных проектов.

«Партийные проекты формируются на основе наших предвыборных обязательств и становятся политическими приоритетами – и в законотворческой деятельности, и при принятии федерального бюджета, когда фракция "Единая Россия" голосует за реализацию этих приоритетов», – сказал он.

Вместе с тем Медведев отметил, что «Единая Россия» уже начала работу по перезагрузке своей проектной деятельности, ориентируя ее на выполнение предвыборной программы и запуская новые проекты. Реализацию одного из них прокомментировал участник съезда – губернатор Амурской области Александр Козлов.

«На съезде "Единой России" нас проинформировали о предстоящем выделении денежных средств в рамках нового проекта партии по благоустройству дворовых территорий, – прокомментировал губернатор Приамурья Александр Козлов. – У нас подобная практика уже была: в 2014-2015 годах в Благовещенске удалось восстановить более 60 дворов. Новый проект "Единой России" даст возможность распределить денежные средства теперь уже не только в областном центре, но и по всему региону».

Губернатор подчеркнул важность участия в проекте самих жителей.

«Именно люди принимают решение о том, что нужно сегодня сделать. Либо сделать городок для детей, либо добавить стоянку, где-то освещения не хватает. Очень приятно, что обращения граждан во время избирательной кампании сегодня обращены в проектные решения и определено финансирование. Важно, что эти решения озвучены и подтверждены лидером партии, председателем правительства России Дмитрием Медведевым. И уже в текущем году мы начнем эту большую работу в Амурской области», – добавил Александр Козлов.

Также в ходе съезда в соответствии с нормами устава партии тайным голосованием избрал новый состав Генерального совета партии. По итогам подсчета голосов все кандидаты получили одобрение. Счетная комиссия съезда признала результаты легитимными.

В Генсовет партии вошли 170 новых представителей. В их числе – два члена партии «Единая Россия», представители Амурской области – директор школы № 5 Благовещенска Елена Николаевна Зубрицкая и директор школы им. Станислава Брянкина села Максимовка Октябрьского района Сергей Алексеевич Капалин. Они будут отстаивать интересы региона на федеральном партийном уровне, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее интересы Приамурья в Генсовете представлял мэр Белогорска, секретарь местного отделения партии Станислав Мелюков.

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