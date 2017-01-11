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«Единая Россия» выделит деньги на благоустройство дворов

«Единая Россия» выделит деньги на благоустройство дворов
Фото: пресс-служба правительства области

21-22 января в Москве прошел XVI отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия», в котором приняли участие амурские единороссы. Приамурье представили два избранных делегата – секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Тихончук и секретарь первичного отделения партии, директор школы села Максимовка Октябрьского района Сергей Капалин.

Для участия в мероприятии также были приглашены губернатор Приамурья Александр Козлов, член Генерального совета партии, мэр Белогорска, секретарь местного отделения партии Станислав Мелюков, председатель Законодательного собрания Амурской области, руководитель региональной общественной приемной партии Константин Дьяконов, руководитель регионального исполнительного комитета Елена Ковальская, мэр города Благовещенска Валентина Калита, член регионального координационного совета сторонников партии, директор Благовещенской школы № 5 Елена Зубрицкая, сенаторы Совета Федерации Александр Суворов и Александр Коряков.

В первый день съезда гости работали на дискуссионных площадках, посвященных реализации разделов предвыборной программы «Единой России» и острым социально значимым темам, которые волнуют население всей страны. На семи дискуссионных площадках вместе с первичными, местными отделениями, вместе с экспертами, членами правительства участники съезда проанализировали, что уже удалось сделать, что предстоит сделать в краткосрочной и долгосрочной перспективе для достижения заданного результата.

Во второй день съезда «Единой России» перед делегатами и приглашенными выступил председатель партии Дмитрий Медведев. Он подвел итоги пятилетней работы и обозначил направления в работе на предстоящий период. Лидер «Единой России» отметил успешность реализации партийных проектов.

«Партийные проекты формируются на основе наших предвыборных обязательств и становятся политическими приоритетами – и в законотворческой деятельности, и при принятии федерального бюджета, когда фракция "Единая Россия" голосует за реализацию этих приоритетов», – сказал он.

Вместе с тем Медведев отметил, что «Единая Россия» уже начала работу по перезагрузке своей проектной деятельности, ориентируя ее на выполнение предвыборной программы и запуская новые проекты. Реализацию одного из них прокомментировал участник съезда – губернатор Амурской области Александр Козлов.

«На съезде "Единой России" нас проинформировали о предстоящем выделении денежных средств в рамках нового проекта партии по благоустройству дворовых территорий, – прокомментировал губернатор Приамурья Александр Козлов. – У нас подобная практика уже была: в 2014-2015 годах в Благовещенске удалось восстановить более 60 дворов. Новый проект "Единой России" даст возможность распределить денежные средства теперь уже не только в областном центре, но и по всему региону».

Губернатор подчеркнул важность участия в проекте самих жителей.

«Именно люди принимают решение о том, что нужно сегодня сделать. Либо сделать городок для детей, либо добавить стоянку, где-то освещения не хватает. Очень приятно, что обращения граждан во время избирательной кампании сегодня обращены в проектные решения и определено финансирование. Важно, что эти решения озвучены и подтверждены лидером партии, председателем правительства России Дмитрием Медведевым. И уже в текущем году мы начнем эту большую работу в Амурской области», – добавил Александр Козлов.

Также в ходе съезда в соответствии с нормами устава партии тайным голосованием избрал новый состав Генерального совета партии. По итогам подсчета голосов все кандидаты получили одобрение. Счетная комиссия съезда признала результаты легитимными.

В Генсовет партии вошли 170 новых представителей. В их числе – два члена партии «Единая Россия», представители Амурской области – директор школы № 5 Благовещенска Елена Николаевна Зубрицкая и директор школы им. Станислава Брянкина села Максимовка Октябрьского района Сергей Алексеевич Капалин. Они будут отстаивать интересы региона на федеральном партийном уровне, сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее интересы Приамурья в Генсовете представлял мэр Белогорска, секретарь местного отделения партии Станислав Мелюков.

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#губернатор #ЖКХ #партии

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Внучка деда

    Внучка деда
    3 часа назад

    Все правильно, давно пора было

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад



    «Партийные проекты формируются на основе наших предвыборных обязательств и становятся политическими приоритетами – и в законотворческой деятельности, и при принятии федерального бюджета, когда фракция "Единая Россия" голосует за реализацию этих приоритетов», – сказал он.



    раскройте содержание этой фразы более подробно. "Единая Россия" в рамках федерального бюджета это делает, или своего партийного?

  • Владимир Сокольников

    Владимир Сокольников
    2 часа назад

    Нехорошо присваивать себе то, что делается в рамках государственных программ за бюджетные деньги.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Сергей Труш



    «Партийные проекты формируются на основе наших предвыборных обязательств и становятся политическими приоритетами – и в законотворческой деятельности, и при принятии федерального бюджета, когда фракция "Единая Россия" голосует за реализацию этих приоритетов», – сказал он.



    раскройте содержание этой фразы более подробно. "Единая Россия" в рамках федерального бюджета это делает, или своего партийного?



    Этт точно. Пиарятся на всем,что подруку подвернется.

    Людям голову морочат. Отсюда избирательная кампания становится профанированной.

    Вообще вместо закона об избрании едро можно заменить прямыми назначениями

  • Внучка деда

    Внучка деда
    2 часа назад

    Труш, читай внимательнее "Когда фракция голосует за реализацию этих приоритетов"

  • full

    full
    2 часа назад

    А деньги на это придут из партийной кассы Единой России, так надо понимать?

  • ИгорьСер

    ИгорьСер
    2 часа назад

    Причем тут пиар, если это плановый стандартный съезд. Он проводится у всех партий, естественно что у партии власти более медийное мероприятие, чем у остальных...

  • Gelo

    Gelo
    2 часа назад

    При чем здесь ЕР??? Государство выделили средства собранные и в виде налогов с граждан России, в том числе... Мы на свои деньги ремонтирует свои дворовые территории,при чем здесь принадлежность к партии?

  • Афиша

    Афиша
    2 часа назад

    Такой бред можно только нашим на уши вешать. Не могу представить, что демократическая партия США заявит, что будет ремонтировать дворы в Мичигане.

    Когда у нас перестанут произносить такие лозунги с трибуны-тогда все будет ок. А пока ...

    Кстати этот лозунг из той же оперы, что и концерты по центральным каналам в честь дня МВД и т.п. Не представляю себе ни в одной цивилизованной стране такого мропрития. Ну сами посудите CNN показывает 3 часа концерт в честь дня Пентагона или ФБР.

    А новогодний огонек???

    Превратили страну в один большой колхоз и рады

  • Hitler Caput

    Hitler Caput
    2 часа назад

    А разве в Америке есть центральный ТВ канал? Я думал только у нас и в Северной Корее осталось такое чудо

  • OT

    OT
    1 час назад

    Афиша

    Такой бред можно только нашим на уши вешать. Не могу представить, что демократическая партия США заявит, что будет ремонтировать дворы в Мичигане. Когда у нас перестанут произносить такие лозунги с трибуны-тогда все будет ок. А пока ... Кстати этот лозунг из той же оперы, что и концерты по центральным каналам в честь дня МВД и т.п. Не представляю себе ни в одной цивилизованной стране такого мропрития. Ну сами посудите CNN показывает 3 часа концерт в честь дня Пентагона или ФБР. А новогодний огонек??? Превратили страну в один большой колхоз и рады



    В США каждый штат, что у нас Московская область да и то Московская наверно не сопоставимо ниже в обеспеченности и поэтому вещательнолсть ТВ из центра превалируетнад бедными регионами.

    Так сравнивать с США - это издевательство над трудами в поте лица Дмитрия Анатольевича и его партии Единой России.

  • OVOD

    OVOD
    46 минут назад

    140 миллионов на 5 ( пять) лет на ВСЮ область за федеральные деньги, Карл! Вот это мегапроект.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 минут назад

    Внучка деда

    Труш, читай внимательнее "Когда фракция голосует за реализацию этих приоритетов"



    А чего фракция не расскажет, как они голосовали за снятие с карточек граждан средств, в случае образования долгов по ЖКХ?.. Ммм? А почему на программы дворов вывешивается флаг Едра, если это следствие сбора налогов СО ВСЕХ Россиян, или Партии ЛДПР, КПРФ и СР голосовали против дворов, мм?.. Виталя, у тебя совесть есть?

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