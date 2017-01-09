В Благовещенске разыскивают очевидцев ДТП с участием крановой установки

Благовещенские полицейские разыскивают свидетелей автомобильной аварии, случившейся 27 декабря 2016 года в районе перекрестка Загородная – Зейская. В одиннадцатом часу утра возле дома № 18 на улице Загородной столкнулись Toyota Vitz и самоходная машина с крановой установкой Kobelco.

В результате происшествия автомобиль Toyota Vitz получил повреждения. Чтобы установить обстоятельства и причины ДТП, Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев происшествия, которыми стали двое мужчин автомобиля «ГАЗель» белого цвета, а также других свидетелей аварии, в частности тех, у кого есть записи с видеорегистраторов.

Любую информацию просят сообщать в Госавтоинспекцию по телефону 59-46-54 или в дежурную часть 42-52-62.

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#происшествия #транспорт

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