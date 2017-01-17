В Китае 19 домов взорвали за 10 секунд ради делового квартала (видео)

Фото: Фото: The Daily Mail

В общей сложности 19 зданий были стёрты с лица земли за десять секунд направленными взрывами в городе Ухань провинции Хубэй в центральной части Китая. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The South Chins Morning Post.

По данным издания, одновременный снос отслуживших свой срок двенадцатиэтажных домов был осуществлён в субботу, 21 января. Для этого понадобилось около 5 000 килограммов тротила. Чтобы заложить взрывчатку, специалистами было проделано около 120 тысяч отверстий.

В результате на площади в 150 тысяч квадратных метров был снесён ряд многоэтажных жилых домов. На их месте появится современный деловой квартал, в котором, в том числе, планируется возвести небоскрёб не менее 700 метров в высоту.

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#Китай #строительство

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