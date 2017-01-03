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Заболеваемость ОРВИ в Приамурье за неделю выросла на 50 %

Заболеваемость ОРВИ в Приамурье за неделю выросла на 50 %
Фото: policiya.buzuluk.bz

В Амурской области резко увеличилось число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. За последнюю неделю больных стало больше на 965. Всего ОРВИ болеют 3 007 амурчан, неделю назад было 2 042. Интенсивный рост заболеваемости с темпом прироста в два раза отмечен в городе Зее, Архаринском, Бурейском, Зейском и Сковородинском районах.

Эпидемический порог превышен на двух административных территориях. В Зейском районе – на 75 %, там зарегистрировано 147 случаев ОРВИ, против 60 на прошлой неделе, в основном за счёт высокой заболеваемости детей и взрослых в трёх населённых пунктах – Верхнезейском, Береговом и Тунгале. В этих посёлках с 20 января введены ограничительные мероприятия.

В Благовещенске – значительный рост уровня заболеваемости с превышением эпидпорога на 14 %. Количество заболевших среди детей от 7 до 14 лет увеличилось в 2 раза – на 173 случая, организованных детей – на 67 % (384 случая), взрослых – на 37 % (на 176 случаев).

По лабораторному мониторингу среди населения циркулируют вирусы негриппозной этиологии (РС-вирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа), лабораторно подтверждённых случаев гриппа не зарегистрировано.

Согласно многолетним наблюдениям, ежегодно с четвёртой недели отмечается нарастание интенсивности эпидпроцесса с регистрацией наиболее высоких показателей заболеваемости, сказано в оперативной информации амурского министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности.

Специалисты отмечают, что неблагополучная ситуация по заболеваемости внебольничными пневмониями в городе Свободном. Там на протяжении последних 3 недель прирост составляет в среднем 10 случаев и показатель заболеваемости превышает областной в среднем на 20 %.

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#здоровье

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Комментарии
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  • sOva

    sOva
    49 минут назад

    Минлесхоз каким боком?)

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