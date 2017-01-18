Мадонна: нецензурные высказывания против Трампа СМИ вырвали из контекста

Фото: kpcdn.net

Поп-дива Мадонна заявила, что её резкие высказывания о новом президенте Соединённых Штатов Дональде Трампе были вырваны из контекста. Соответствующую публикацию в Instagram певица сопроводила подписью: «Я выбираю любовь! Вы со мной?». Об этом пишет «Интерфакс».

В субботу, 21 января, Мадонна выступила с речью на марше женщин в Вашингтоне, в ходе которого позволила себе нецензурные высказывания в адрес Трампа. Певица назвала момент инаугурации ужасающим. По её словам, марши протестов – это начало революции, целью которой является борьба за свободу и равенство. Мадонна призвала единомышленников объединиться и вместе пройти «через эту тьму». Телеканал CNN приостановил прямую трансляцию речи поп-дивы из-за её резких высказываний, однако на кабельных каналах зрители смогли услышать её речь целиком.

«Я хочу пояснить некоторые очень важные вещи. Я не жестокий человек, я не пропагандирую насилие, и важно, чтобы люди слышали и воспринимали мою речь целиком, а не по одной фразе, грубо вырванной из контекста», – пояснила в воскресенье Мадонна. Она подчеркнула, что «использовала метафору и представила два взгляда: один – исполненный надежды, другой – гнева и возмущения», которые она лично испытывает. «Однако я понимаю, что действия, совершённые в гневе, ничему не помогут. И единственный способ что-то изменить к лучшему – делать это с любовью», – отметила певица.

Просмотров всего: 77

#выборы #митинги #США #шоу-бизнес

распечатать