23 января – День почерка

Фото: InfoFlag

Растущая с каждым годом популярность компьютеров, электронной почты и электронных блокнотов, а также других средств быстрого общения постепенно уводит современного человека от возможности выразить свои мысли, написав их собственноручно. Каждый год 23 января в мире отмечается День почерка.

Он учреждён с целью напомнить всем нам об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нём, о неповторимости почерка каждого человека. Современные учёные называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека, – размер букв, их наклон и форма, направление почерка, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка. Графологи полагают, что между особенностями почерка и чертами характера обязательно должна существовать связь, потому что человеческий мозг подсознательно «водит» рукой пишущего. Работой мозга, кстати, они объясняют и то, что при взрослении и изменении характера почерк человека также меняется.

В связи с Днём почерка редакция Амур.инфо подготовила тематический тест, предложив читателям определить личность известного человека по его автографу.

* * *

185 лет назад родился французский художник Эдуард Мане – один из основоположников импрессионизма. Первое значительное произведение Мане – картина «Любитель абсента» (1858-1859), в которой в традиции живописи Веласкеса представлен пропойца, наследник романтических бродяг. В 1863 году художник пишет картину «Завтрак на траве», следом – «Олимпию».

Этим двум работам сильно досталось от критиков. Новаторские приёмы искусства Мане, вызывающие сопротивление публики, притягивали к нему молодых художников, ищущих новые выразительные средства в живописи. Вокруг Мане начали группироваться Дега, Писсарро, Клод Моне, Ренуар и Сислей. Им импонировало не только новаторство мастера, но и его образованность, глубокие познания в истории живописи, владение всеми приемами живописной и графической техники.

Мане говорил: «Наш долг – извлечь из нашей эпохи всё, что она может нам предложить, не забывая о том, что было открыто и найдено до нас». Он обращался к самым разным темам, писал портреты, натюрморты и пейзажи, выступал как рисовальщик, мастер литографии и офорта. Творчество Мане вдохнуло новую жизнь во французское искусство XIX века и во многом определило основные пути дальнейших художественных исканий.

* * *

110 лет назад родился Хидэки Юкава, японский физик-теоретик, первый японец, получивший Нобелевскую премию. В 1935 году Юкава выдвинул гипотезу о существовании нового типа элементарных частиц с массой, промежуточной между массами электрона и протона. К концу 1940-х годов его гипотеза была подтверждена. А в 1949 году ему была присуждена «нобелевка» по физике за предсказание существования мезонов и теоретические исследования природы ядерных сил.

* * *

70 лет назад родился знаменитый российский каскадёр Александр Иншаков. В середине 1970-х годов, получив чёрный пояс по карате, Александр попал в кино. Первая его картина – «В зоне особого внимания» (1977). За 20 лет работы на «Мосфильме» в качестве каскадёра и постановщика трюков Иншаков снялся в очень известных картинах: «Тегеран-43», «Асса», «Случай в квадрате 36-80», «Человек с бульвара Капуцинов», «Квентин Дорвард», «Плюмбум, или Опасная игра», «Холодное лето 53-го года», «Такси-блюз», «Бригада» и многих других. Он дублировал известных актёров Леонида Ярмольника, Александра Абдулова, Гойко Митича и других. Иншаков также сыграл главные роли в фильмах «Крестоносец», «Цена сокровищ», «Крысиный угол» (в последнем он также является режиссёром и продюсером). Также работал он и на съёмках иностранных картин в США, Италии, Югославии, Румынии, Чехии. В 1991 году Иншаков явился инициатором создания Ассоциации каскадеров Россиии стал её президентом.

Просмотров всего: 117

#история #кино #культура #праздники

распечатать