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23января
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Сегодня, 09:21 0

Небольшая облачность и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 23 января

23 января в Амурской области не принесет осадков. Ожидается небольшая облачность. Западный ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, местами разгоняясь до 10 метров в секунду. Градусник термометра покажет -14-19 градусов. По крайним северным районам температура опустится до -22-27 градусов.

В Благовещенске утром 23 января за окном было -22 градуса. Западный ветер набрал скорость 3-5 метров в секунду.

В течение дня в городе будет небольшая облачность, без осадков. Ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура ожидается в пределах 14-16 градусов мороза, сообщают синоптики амурского Гидрометцентра.

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#погода

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